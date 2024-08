Il generale Vannacci e lo spazio per un’Afd italiana

Il generale è un indipendente e quindi è libero di prendere strade diverse dalla Lega se il quadro generale cambia

3 ' di lettura

Roberto Vannacci alla festa della Lega a Pontida - Foto Ansa/Michele Maravaglia © www.giornaledibrescia.it

Forse è solo una suggestione estiva e tale resterà anche da qui alle prossime elezioni del 2027 per il rinnovo delle Camere. In due anni e mezzo, però, in politica possono cambiare molte cose; perciò, nessuno può escludere con certezza che anche da noi possa nascere una sorta di Afd italiana. Un partito di ultradestra (in Europa non lo vogliono neanche i «Patrioti» di Salvini e Le Pen, pure messi ai margini del gioco politico per le posizioni radicali) che raccolga i voti di chi reputa che la Me