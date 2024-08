Gli amici scomodi di Meloni e Schlein

Tribolazioni estive condivise per centrodestra e centrosinistra: per entrambe le leader qualcosa scricchiola nella coesione fra alleati attuali e potenziali

2 ' di lettura

Elly Schlein e Giorgia Meloni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

I politici vanno in vacanza, ma la politica no. Sotto traccia si avvertono movimenti e posizionamenti che possono turbare la vita dei due schieramenti maggiori: quello che esiste già (la destra di governo) e quello in costruzione (il campo largo delle opposizioni). La Meloni e la Schlein sono solidamente alla guida dei rispettivi poli, però c’è più di qualcosa che scricchiola: non nella loro leadership, ma nella coesione fra alleati attuali e potenziali. Tra Salvini e Meloni clima da guerriglia