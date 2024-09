I successi di AfD scuotono la Germania

L’affermazione in Turingia e in Sassonia chiede risposte politiche

3 ' di lettura

I vertici di AfD Alice Weidel, Tino Chrupalla e Jouerg Urban - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

A undici anni dalla sua fondazione il partito Alternative für Deutschland ha compiuto una parabola impressionante fino a diventare forza maggioritaria in una regione simbolicamente importante come la Turingia, e secondo partito in Sassonia con una percentuale del 30%, a un’incollatura dalla Cdu. Ai tempi di Adenauer vigeva un dogma per i cristiano-democratici tedeschi: mai scoprirsi a destra, evitare in tutti i modi la nascita di una forza politica a destra della Cdu. È un insegnamento che hanno