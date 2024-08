Ombre dalla Germania Est

Domenica si vota in Turingia e Sassonia: i sondaggi danno per certo il trionfo di Alternative für Deutschland, partito della destra estrema, ma la sorpresa potrebbe essere Sarah Wagenknecht

3 ' di lettura

Björn Höcke, leader di AfD in Turingia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Sono tempi non brillanti per la Germania. Quella che un tempo era la locomotiva dell’economia europea arranca faticosamente in attesa di una ripresa che tarda a venire. Anche la politica è in affanno e quella stabilità che Angela Merkel garantiva con il suo carisma sembra appartenere ad un passato remoto. La coalizione di governo è litigiosa e Olaf Scholz, non riuscendo a fare la sintesi tra le diverse componenti, è costretto a navigare a vista. Scholz, 'mi ricandiderò come cancelliere' La cosid