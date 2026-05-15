Hantavirus: alta sensibilità delle autorità sanitarie, basso rischio

Al momento non ci sono elementi che facciano pensare al rischio di una nuova pandemia legata all’hantavirus .

La situazione viene monitorata con attenzione, anche perché dopo l’esperienza del Covid la sensibilità delle istituzioni sanitarie internazionali e dei media verso possibili nuove emergenze infettive è inevitabilmente aumentata. Oggi, però, il rischio per la popolazione resta basso . L’auspicio è che, con il passare del tempo e con il controllo dei casi segnalati, anche il livello di allerta possa progressivamente ridursi.

Gli hantavirus non sono una novità: sono virus conosciuti da tempo e tipicamente associati ai roditori, che rappresentano il principale serbatoio dell’infezione. Ne esistono diverse varianti. Tra queste c’è l’Andes virus, diffuso soprattutto in Sud America e considerato più aggressivo, e ci sono ceppi europei generalmente meno severi. Entrambi, però, possono avere conseguenze anche gravi. Nel caso delle varianti europee la mortalità si aggira attorno al 5%, mentre per l’Andes virus può arrivare indicativamente al 30%, perché provoca quadri clinici più pesanti.

Si tratta comunque di dati approssimativi: parliamo infatti di infezioni rare, per le quali non esiste una casistica abbastanza ampia da consentire stime assolutamente precise.

La trasmissione avviene principalmente attraverso urine e feci dei roditori. Quando questi materiali si depositano sulle superfici e si seccano, possono liberare nell’aria particelle contaminate che vengono inalate dalle persone. Il caso tipico è quello di chi entra in ambienti chiusi o poco frequentati – come cantine o magazzini – e, pulendo o spazzando il pavimento, solleva polvere contaminata. Il contagio diretto tra persone, invece, è considerato un evento più raro ed è stato documentato in casi limitati.

Latest update on what we know, what has been done, WHO’s risk assessment and advice on the #hantavirus cluster linked to MV Hondius https://t.co/RwiLH9IXs0 pic.twitter.com/ULXT2MGvRA — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 13, 2026

Quanto verificatosi sulla nave da crociera non mi sorprende: parliamo di un ambiente chiuso, dove molte persone condividono spazi ristretti e ci sono sistemi di ventilazione forzata. Condizioni che, in generale, possono facilitare la circolazione dei virus. Fuori da quel contesto, però, la situazione è diversa e il rischio resta contenuto. Anche perché la variante più aggressiva è associata a una specie di roditori serbatoio non presente da noi.

È corretto che le persone che erano a bordo vengano sottoposte a sorveglianza e monitorate con attenzione nelle settimane successive, così da individuare rapidamente eventuali sintomi.

Oggi, però, abbiamo strumenti diagnostici e protocolli di gestione più efficaci rispetto al passato. Confido nella capacità del nostro sistema sanitario di affrontare correttamente anche questo tipo di infezioni. E sono convinto sia importante non creare allarmismi.

*Rettore dell’Università degli Studi di Brescia e Ordinario di Malattie infettive