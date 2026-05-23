Giornale di Brescia
Abbonati
Opinioni
OpinioniGDB+Italia e Estero

Amici e nemici dell’intesa per porre fine alla guerra

Gli Usa vogliono la riapertura di Hormuz, l’Iran cerca garanzie di sicurezza: cosa si frappone all’accordo?
Mario Del Pero

Mario Del Pero

Editorialista

a large Un cartellone a Teheran mostra l'ex Ayatollah Ali Khamenei e l'ex presidente Ebrahim Raisi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
a large Un cartellone a Teheran mostra l'ex Ayatollah Ali Khamenei e l'ex presidente Ebrahim Raisi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

L’accordo con l’Iran è a un passo, continua a sostenere Donald Trump. E però rimane sfuggente nei tempi e opaco nei possibili contenuti. Cosa vogliano entrambe le parti è in una certa misura chiaro: la fine degli attacchi israelo-statunitensi e una qualche garanzia di sicurezza, l’Iran. La riapertura dello stretto di Hormuz – collo di bottiglia cruciale delle catene di valore globali – e il ripristino del fondamentale flusso di materie prime che escono dal Golfo Persico, gli Stati Uniti. Come chiare sono le risorse di cui Washington e Teheran dispongono per infliggere un danno significativo all’avversario: una superiorità militare che permettere di devastare le infrastrutture dell’Iran, e finanche di decapitarne la leadership, nel caso degli Usa; la capacità di socializzare globalmente i costi del conflitto, facendoli entrare direttamente nelle tasche dei cittadini-elettori americani, in quello dell’Iran.

Cosa si frappone allora a un accordo? E quali potrebbero esserne i contenuti? Alla seconda domanda si può rispondere con delle robuste congetture. È inimmaginabile, innanzitutto, che questo accordo si caratterizzi per contenuti dettagliati e onnicomprensivi. Ci vollero due anni di complessa diplomazia multilaterale, la risoluzione di mille questioni tecniche e l’accettazione, comunque, di non poche isole di ambiguità per giungere a quello del 2015 sul nucleare iraniano.

Oggi i tempi, la volontà politica e, anche, la perizia diplomatica sembrano invece mancare. E ciò che si può attendere è, al meglio, un accordo in preparazione a un accordo. I cui termini sarebbero vaghi, opachi o addirittura omissivi su diverse questioni. Una dichiarazione d’intenti, in altre parole, che soddisfi le condizioni vitali delle due parti in una sorta di baratto tra la riapertura di Hormuz e la fine dei bombardamenti.

Un compromesso, questo, propedeutico tanto all’ottenimento di un concreto risultato immediato quanto alla prosecuzione del dialogo. E proprio questi contenuti parziali e indeterminati rappresentano il primo ostacolo. Perché lasciano alcune questioni irrisolte, a partire dal programma nucleare iraniano. Perché alimentano una diffidenza reciproca che storicamente costituisce uno dei principali impedimenti al dialogo diplomatico. E perché, infine, sui termini circoscritti del baratto sicurezza/Hormuz vaghezze non possono invece esservene: per rassicurare i mercati, preservare la credibilità delle due parti e, appunto, continuare il dialogo.

Accanto a questo ostacolo, ve ne sono altri assai più tangibili. Il più importante è rappresentato ovviamente da Israele. Che non vuole l’accordo e, con le sue azioni in Libano, molto ha fatto per cercare di boicottarlo.

Trump non è la marionetta di Netanyahu, per quanto a molti piaccia crederlo. È invece parte di una relazione speciale e quasi osmotica tra le due destre, statunitense e israeliane. Nella quale la volontà di rilanciare gli attacchi e la speranza di dare un colpo decisivo a Teheran rimangono forti. E dove, negli Usa, i falchi contrari a qualsiasi accordo – dentro l’amministrazione, al Congresso e tra potenti donatori del partito repubblicano – non sono stati ancora silenziati.

Ci si muove insomma su di un filo. Dove il confine tra una pace, per quanto fragile e precaria, e il ritorno della guerra è assai sottile. Ma dove se vi è un motivo di speranza, questo è rappresentato proprio dalla diffusa consapevolezza dell’assurdità di questo conflitto, come confermano gli stessi sondaggi negli Usa, osteggiato ormai da quasi il 70% degli americani, incluso un numero crescente di elettori repubblicani.

Mario Del Pero, docente di Storia internazionale, Sciences Po Parigi

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
guerra in Iranguerrapace

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoImparare ad ascoltarsi con Primo Udito SrlImparare ad ascoltarsi con Primo Udito Srl

Non un semplice punto vendita, ma un luogo in cui l’ascolto diventa il primo passo per capire come intervenire

Il tuo quotidiano, con tablet inclusoIl tuo quotidiano, con tablet incluso

Direttamente a casa tua, per tutta la famiglia a soli 0,90€ al giorno

SCOPRI DI PIÙ
GdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperteGdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperte

Novità 2026: due percorsi «Family» 5 km e «Ten» 10km

SCOPRI DI PIÙ