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«Accordo Stati Uniti-Iran, entro poche ore l’annuncio»

A riferirlo è la tv emiratina Al Arabiya: i punti chiave includerebbero il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e la graduale revoca deIle sanzioni statunitensi
Uno scatto da Teheran - Foto Epa/Abedin Taherkenareh © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto da Teheran - Foto Epa/Abedin Taherkenareh © www.giornaledibrescia.it

Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore.

I punti chiave dell’accordo – già riportati da media sauditi – includono, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e la graduale revoca deIle sanzioni statunitensi.

L’accordo, riferiscono le fonti della tv emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l’annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.

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attacco Iranaccordocessate il fuocoStati UnitiIran
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