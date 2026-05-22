«Accordo Stati Uniti-Iran, entro poche ore l’annuncio»

Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore.
I punti chiave dell’accordo – già riportati da media sauditi – includono, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e la graduale revoca deIle sanzioni statunitensi.
L’accordo, riferiscono le fonti della tv emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l’annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.