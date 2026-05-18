Governo e opposizioni, visioni inconciliabili e prospettive di voto

Chi ha la costanza di seguire lo scontro politico, tra gli opposti schieramenti e al loro interno tra partiti concorrenti interessati ad autotutelarsi, ha numerose e corpose matasse da sbrogliare. Le forze partitiche dovranno decidere se e come l’attuale governo riuscirà a diventare il più longevo della storia repubblicana e con quali premesse dei prossimi equilibri. Nel contempo stabilire con quale legge elettorale affrontare le future elezioni politiche generali. Le ipotesi di legge in campo registrano dissensi all’interno della stessa maggioranza.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Che non vi sia alcuna volontà di collaborazione lo ha confermato il «premier time» al Senato di Giorgia Meloni: ha certificato lo scontro a tutto campo con le opposizioni, contrapposizione che si radica nel merito e nelle stesse forme delegittimanti del contendere. Si propongono visioni inconciliabili di democrazia ricercata e praticata e si dichiara apertamente la rispettiva lontananza.

Il Campo Largo è alla ricerca di una leadership, che fatica ad esprimere come unificante. Sull’opposto versante Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega sembrano mettere in discussione la loro, che ruota attorno alla Meloni e alla destra di governo. Se si ripete quotidianamente che è in ballo l’essenza della democrazia, come si fa a sottoscrivere concordemente le regole che la governano?

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Il fatto che la Meloni non intenda chiudere questa esperienza alla vigilia del conseguimento del suo primato di longevità governativa, magari attraverso un rimpasto imposto, si sostiene la renda più fragile nei rapporti con suoi uomini di governo. Personaggi intenzionati a marcare la propria specificità e a sdoganarsi da un più di tutela.

Ora tiene banco il ministro della cultura Alessandro Giuli. Non solo per la vicenda del presidente Pietrangelo Buttafuoco e del padiglione russo alla Biennale di Venezia, senza trascurare le proteste contro quello israeliano. Fanno discutere le sostituzioni di dirigenti del ministero, da lui operate per rivendicare la sua primazia decisoria.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Intanto vengono fatte circolare voci su comportamenti privati di un altro ministro: ne minerebbero l’autorevolezza. Si allargherebbe così la cerchia dei responsabili politici accusati di non adeguatezza agli incarichi affidati loro dalla Meloni e quindi dei limiti del presidente del Consiglio a governare le difficoltà che incombono. Come era prevedibile la battaglia politica si interseca con quella delle opinioni, anzi rischia di esserne travolta.

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Le curve dei rispettivi tifosi devono misurarsi con i costi crescenti dei bilanci pubblici e privati, dell’occupazione e della sanità, della sicurezza e della giustizia. Poi decideranno le squadre che stanno sul terreno di gioco. Che chiedono a ciascuno di noi di trasformarsi da spettatore ad attore in pieno servizio. Capace di decodificare la montagna di informazioni che lo martellano e di scegliere chi e cosa premiare.