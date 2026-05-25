«Settimana interessante: Vingo vuole vincere come un campione»

Ci aspetta una settimana interessante. D’accordo il padrone del Giro è Vingegaard ma non mancano i motivi di interesse. Il danese ha dichiarato che vuole concludere il Giro con un’impresa, ma non è Pogacar e probabilmente per lui l’impresa è vincere per distacco un’altra tappa. Quella di domani con l’arrivo in Svizzera è probabilmente la più ideale alle sue caratteristiche. Non deve faticare troppo, la frazione è corta, i gregari lo portano sotto l’ultima salita e poi nei chilometri finali può dare gas con relativi rischi.