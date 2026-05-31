Giro, felici per la vittoria di Milan che risolleva il bilancio italiano

La vittoria di Milan a Roma ci rende tutti felici. Vuoi perché l’ultima tappa non è un traguardo qualsiasi, vale doppio. È una vittoria che te la godi perché poi vai a casa, hai tempo di rifletterci. Lo so bene perchè da corridore mi è capitato una volta di vincere l’ultima a Milano mentre una volta, accidenti, sono stato bruciato al fotofinish da Pierino Gavazzi.

Il successo inatteso La vittoria di Milan nell'ultima tappa a Roma - foto Ansa È una vittoria, questa di Milan sulla quale in realtà non avrei scommesso troppo. Il mio favorito era ancora Magnier perchè ha dimostrato di essere il miglior velocista. Complessivamente il Giro degli italiani, che sono poco presenti nella generale, si risolleva con 4 vittorie di tappa, fatto che non accadeva mi pare da diversi anni.