Giornata missionaria, simbolo di una Chiesa senza confini

La Giornata missionaria mondiale, che solitamente si celebra la terza domenica di ottobre, compie 100 anni! Fu istituita, infatti, da Pio XI nell’aprile del 1926, come giornata di preghiera e di raccolta di offerte per le Missioni. Fra l’altro a Brescia da alcuni decenni è valorizzata pure dalla assegnazione del Premio Cuore Amico riservato a un sacerdote, a una religiosa e a laici. Il Premio è giustamente considerato, ormai a livello internazionale, il Nobel dei missionari.
Questa Giornata merita una maggior attenzione, non tanto per la sua valenza giubilare di quest’anno, ma per il significato che ha maturato nel corso non indifferente di un secolo, a prescindere dal fatto che per molti continui a passare silenziosa, come del resto tante altre Giornate mondiali, ecclesiali o civili che siano.
Va anche riconosciuto che per tanti altri la Giornata può essere un vago ricordo di una infanzia passata, con aspetti oggi marginalissimi ma in altre epoche più importanti, quali la raccolta di fondi per le attività missionarie, attraverso i competenti uffici della Santa Sede e il pensiero solidale e ammirato per uomini e donne che rischiavano la vita (così sembrava) fra i leoni o i coccodrilli, in foreste di Paesi lontani e irraggiungibili… Magari fra popolazioni incivili, come si usava dire.
In realtà la Giornata ha una valenza molto più profonda e pedagogica rispetto a sorpassati ricordi infantili: è vero che per anni, forse, è stata occasione per ammirare coloro che, lasciando l’Europa, si dedicavano «ai poveri negretti» ma dentro queste motivazioni al ribasso si nasconde un aspetto più elevato. Soprattutto vero. La Giornata Missionaria Mondiale nel tempo del colonialismo sfacciato e in quello più subdolo seguito negli ultimi decenni del Novecento e nei primi due del Duemila è servita ad allargare gli orizzonti, ad aprire la mente, dilatare il cuore…E collocarci con realismo nella verità.
Basterebbe, al proposito, citare gli interventi di due giornalisti dal calibro di Enzo Biagi e Indro Montanelli che affrontando il tema degli aiuti economici ai Paesi in via di sviluppo sostanzialmente scrivevano: bisogna sentire i missionari, è necessario aiutare i missionari, passare attraverso loro. Nel corso di un secolo la Giornata ha tanto stimolato gente, fondamentalmente onesta, che però identificava la società come agglomerato vivente attorno al campanile, a comprendere che esisteva il mondo, con i suoi cinque continenti, con popoli di altre culture, altre forme di vita.
La Giornata è stata uno stimolo a uomini e donne tendenti all’individualismo e ad una cultura localistica uniforme e monolitica, a comprendere che l’umanità è colorata, multiforme, fatta di diversità. A persone troppo legate ai propri luoghi la Giornata voleva far capire che «nessun luogo è lontano…». E oggi, epoca segnata sì dalle grandi conquiste della tecnologia e dalla globalizzazione, ma anche dal ritorno di tante forme di chiusura, paura, rifiuti anche violenti delle diversità, la Giornata continua a parlare…
E, infine, non va dimenticato che la Giornata ha contribuito non poco a far comprendere che col messaggio evangelico giunge pure più umanizzazione: i missionari con la Bibbia portarono ospedali, scuole, dispensari, atelier… Insegnavano il catechismo ma anche l’igiene, l’economia domestica, l’agricoltura. Costruivano chiese e scavavano pozzi… Evangelizzazione e promozione umana camminano insieme. Continua anche oggi ad essere benedetta questa Giornata che richiama a tutti che la Chiesa non ha confini, è universale e che il cristianesimo significa volere un mondo più giusto, più pacifico, più equo per tutti.