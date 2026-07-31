Eros, la pulsione erotica in estate

Non c’è, o almeno pare non ci sia un tempo specifico in cui Eros, il dio greco dell’amore fisico, manifesti i suoi desideri e si incarni. Dalla primavera all’estate però, sembra che un po’ tutte le creature avvertano la forza della pulsione erotica e il potere dell’attrazione fisica. Non a caso con il tempo estivo, muta tra gli umani (e non solo) la prossemica, i corpi si avvicinano, riducono gli spazi e si cercano, si sfiorano o si incontrano. Danzano vicini.
La maggiore libertà dei comportamenti estivi unisce con più disinibizione, e dà vita a nuovi modi di stare insieme. Nelle coppie consolidate, l’estate evoca leggerezza, favorisce il sentimento e rafforza gli affetti e l’intimità. È la «pulsione di vita» come diceva Freud, che attiva lo sguardo sul corpo e si fa comunicazione non verbale, espressiva, ricca di segnali.
L’Eros incalza, modifica i ritmi e gli spazi abituali, muta i desideri e le attese e al contempo tutto diventa provvisorio e mutevole o veloce come il tempo meteorologico che, come sperimentiamo in questa nostra estate torrida, infuoca l’aria e d’un tratto la raffredda. Così gli umori agitati dall’Eros mutano rapidamente: all’euforia felice può seguire la tempesta e le relazioni leggere, in un attimo si appesantiscono e appaiono come sogni di passioni perdute.
Non è solo la routine che impregna di noia le sere d’inverno a far evaporare l’erotismo, ma ci può essere anche l’aria frizzante delle notti estive che mette a nudo desideri e conflitti nascosti o rabbie taciute dagli amanti. Le crisi allora possono esondare turbolente nel terreno della convivenza se l’Eros si scatena e invade i territori della mente in cui il partner non accede.
Servirebbe invece dar voce immediata alle incrinature, anche quelle più apparentemente insignificanti. Aiuterebbe la coppia a comunicare le proprie paure e quelle insopportabili incertezze che prendono, ma dovremmo, in coppia, imparare che le parole sono capaci di ferire ma anche salvare e avvicinare con uno sfiorarsi felice.
Con un Eros dinamico in estate farebbe bene che gli amanti ricostruissero nuovi equilibri e trovassero energie utili a contenere le aspettative irrealistiche di una relazione che si vorrebbe vivere sempre secondo le proprie intenzioni.
I rapporti si salvano o ri-fioriscono, se si ammettono le proprie mancanze insieme a quelle altrui. L’Eros non ama la distanza o il conflitto. Desidera l’incontro e muove l’attrazione degli opposti, aspira alla riconciliazione e alla vicinanza perché la libido è energia per il cambiamento.
Il dio dell’amore e del desiderio in fondo è una divinità capace di «so-stare» anche nelle relazioni più difficili e sa accettare la salita e la fatica della vicinanza, ma sa coltivare il tempo per pacificare gli animi piuttosto che per guerreggiare. L’eros poi alimenta lo sguardo della passione che non giudica ma che attrae e ogni giorno ricerca dell’altro qualcosa di nuovo e importante.