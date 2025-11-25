Per Meloni frenata al Nord, il Sud rafforza il campo largo

Dopo le elezioni regionali il Veneto resta saldamente nelle mani della Lega mentre in Campania e Puglia la coalizione Pd, M5S, AVS ottengono un largo successo

Tredici milioni di cittadini erano chiamati alle urne in tre regioni importanti del Paese: Campania, Puglia e Veneto. Di tutti loro, solo uno scarso quaranta per cento ha deciso di andare a votare nella giornata e mezza in cui erano aperti i seggi. Un «crollo» - parola una volta tanto appropriata - che va dai dieci ai tredici punti rispetto alle ultime consultazioni regionali. Ci sarebbero molti motivi di riflessione e di autocritica per il mondo politico di fronte ad una fuga dal voto che sfior