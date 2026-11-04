«Diritto di voto»: le pagelle al weekend del calcio dilettanti

Questi i voti al weekend del pallone di casa nostra, riferiti all’ultima giornata dei campionati dalla serie D alla Terza categoria.
9 – Deportivo Fornaci
Un voto non solo all’ultima roboante vittoria e al cammino di questo campionato, ma alla scelta. Perché il «Depor» che insieme alla Fidelis Brescia guarda tutti dall’alto nel girone A di Terza categoria, lassù c’è con l’allenatore con cui era andato e poi retrocesso in Seconda. Nonostante il salto all’indietro, Federico Mazzù è rimasto per il quinto anno alla guida e la scelto fino adesso ha decisamente pagato. La terza vittoria consecutiva ha lasciato il team dell’hinterland in vetta e ha aggiornato in maniera consistente il dato dei gol realizzati. Con gli 11 rifilati al baby Verolavecchia il conto totale è arrivato a 29, miglior attacco del girone A ad una media vicina ai quattro per gara nelle otto fin qui disputate (6 vittorie e 2 pari). Al festival del gol si sono divertiti in particolar modo Sabattoli e Filippini, autori di una quaterna a testa.
8 – Pian Camuno
Nemmeno hanno bisogno di decidere se tenere o meno lo stesso allenatore i camuni formato famiglia (Christian Maggioni è presidente, il fratello Giovanni tecnico), che in Seconda sono ripartiti col piglio giusto dopo il salto all’indietro. E la vetta tenuta, ora in solitaria, acquisice valore perché l’allungo è arrivato dopo il tris a Cortefranca contro una squadra che inseguiva a tre punti. Tre sono anche i gol segnati in 90 minuti. Tre sono quelli presi, ma in tutte le otto gare (7 vittorie e un pari). Di queste, ben cinque terminate con la porta inviolata.
6 – Basso Garda
Un punto di partenza. Non avrà chissà quale ambizione, ma la squadra di De Sandro dopo sette tentativi a vuoto si è tolta la soddisfazione di centrare il primo punto, sul campo del Team Out: è coinciso con la prima gara chiusa senza incassare reti, dopo le 31 subite in precedenza.
4 – Bagnolese
È duro il pane della Promozione per i neroverdi, ancora senza vittorie e alla ricerca della svolta dopo l’esonero del tecnico Luca Bussi. Fatale il ko con il Castelcovati, il terzo su quattro uscite a Bagnolo Mella dove i bassaioli hanno strappato un punto solamente al forte Montirone.