Dio ride e sfida il potere che governa seminando paura

Da fine ottobre è nelle sale cinematografiche italiane, dopo aver chiuso fuori concorso la ottantatreesima Mostra del Cinema di Venezia: a prescindere dal suo successo e dagli incassi, il film di Giovanni Veronesi «Dio ride» suscita non poche riflessioni. Pur ambientato nella Toscana a metà del Seicento riflette tante questioni vive ancora oggi.
La pellicola racconta la vicenda di fra Leopoldo di Casamacchia, un francescano cappuccino, proveniente dall’Umbria, che parla di Dio strappando sorrisi a una massa di diseredati, poveri e sfruttati. Il suo modo di raccontare le verità del Vangelo non piace molto alla Chiesa del tempo e la questione arriva a papa Innocenzo X Pamphili che delega il cardinale Inquisitore Vincenzo Maculani a sorvegliare il frate per convincerlo a ritrattare il suo modo di narrare i fatti biblici e, soprattutto, evangelici. Ci riuscirà? Dentro la storia di fra Leopoldo si muovono tanti altri personaggi, fra i quali spicca la figura della contessa Isabella, giovane moglie del nobile proprietario della campagna senese dove si svolge la vicenda.
Mentre frate Leopoldo è frutto di fantasia, il card. Maculani è un personaggio storico, organizzatore delle varie fasi del processo a Galileo Galilei. Sono rispettivamente interpretati da due attori in stato di grazia: Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, attorniati da un cast di grande valore. Ma, evitando il rischio di spoilerare, è opportuno soffermarsi sulle analogie fra il Seicento della Inquisizione e il nostro tempo.
Serve, prima di tutto, non essere ingenui e non cadere nella trappola di una acriticità che indurrebbe, oggi, a considerare quei fatti semplicisticamente una condanna della istituzione a favore del carisma. Il film di Veronesi non vuole far diventare ciò che è eretico, ortodosso, né vuole trasformare ciò che è antistituzionale in buono e l’istituzione in cattivo. Lo dimostra anche l’umana comprensione del cardinale che pur agisce mosso dalla ragion di Stato.
Il film «Dio ride», piuttosto, riprende un tema che ha attraversato i secoli e che è ancora vivo in questi nostri giorni. Lo aveva già affrontato Umberto Eco nel suo romanzo «Il nome della rosa» che, con lo stile del giallo, racconta l’inchiesta del razionale Guglielmo di Baskerville che alla fine scopre che la catena degli omicidi in monastero sono dovuti al vecchio monaco Jorge da Burgos che vuole eliminare dalla Biblioteca l’unica copia dell’opera di Aristotele sulla commedia. Perché? Per timore che il libro permettesse la circolazione dell’idea che il riso fosse lecito. Fino al punto di far pensare che anche Gesù Cristo forse qualche volta rideva. E di gusto. Il monaco Jorge non voleva questo perché ottuso, oscurantista, fondamentalista ma, semplicemente, perché temeva che il riso sconfiggesse la paura e un popolo senza paura non si lascia più governare. Chi ride del diavolo smette di avere paura del diavolo. Pur nella convinzione che esiste e va combattuto in tutti i modi. Il romanzo di Eco ebbe una celebre versione cinematografica e una fiction Rai.
Il regista Veronesi, che si professa non credente, realizzando questo film ha voluto in una parola mettere in crisi l’idea che Dio sia un essere severo, punitivo, che incute terrore. La Sacra Scrittura dice tutt’altro. E frate Leopoldo lo predica in forma bambinesca, ma vera. Il valore di «Dio ride» è sostanzialmente in questo aspetto ancora di attualità. In un contesto culturale nel quale non pochi credono che religiosità autentica sia basata su una forma di impegno, responsabilità e fatica che escluda ogni forma li levità e leggerezza, il film dice che il messaggio cristiano è liberante, sereno, fonte di pace, condizioni ideali per ogni incontro, dialogo, relazione. E in un contesto culturale dove prende sempre più piede che il potere, temporale o spirituale che sia, si nutre creando paure, timori e fobie il succo di questo film può essere un ottimo antidoto. Non per nulla alla fine della pellicola compare la scritta di una frase di papa Francesco: «Si può ridere anche di Dio, come si scherza con chi amiamo».
E papa Leone XIV, il 15 novembre dello scorso anno, incontrando attori e registi disse: «Il cinema non è soltanto moving pictures: è mettere in movimento la speranza». E ha chiesto che resti «un luogo di incontro, una casa per chi cerca senso, un linguaggio di pace», capace di mostrare «anche solo un frammento del mistero di Dio». Quel Dio che non può essere un musone vendicativo, ma un padre che sa sorridere.