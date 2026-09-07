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Il commercio che resiste: la passione viene ancora riconosciuta e premiata

Nei casi delle botteghe storiche vincono (anche) la cura del nome, della qualità, del servizio che rassicura
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

In un commercio in crisi chi resiste ha spesso un'attenzione particolare per il cliente @unsplash - Tem Rysh
In un commercio in crisi chi resiste ha spesso un'attenzione particolare per il cliente @unsplash - Tem Rysh

Che ormai vince la serialità, che c’è poca passione, che spesso si procede per inerzia e gesti sbrigativi, te ne accorgi quando nella passione, nella cura e nell’amore per un mestiere ci vai a sbattere. Ti ci puoi ritrovare di fronte sotto forma di un sorriso e un buongiorno ricevuti di prima mattina da dietro il bancone di bar. Te ne accorgi dal desiderio di evolversi per continuare a distinguersi pur senza venir meno alla propria artigianalità o persino da come un’officina viene mantenuta in ordine quasi fosse una sala operatoria, con i meccanici in camice.

Te ne accorgi dall’attenzione al cliente chiamato per nome e che magari è «il figlio del figlio del figlio» così come lo è chi tramanda l’eredità di famiglia e che ha un motivo in più – onorare un cognome portato in alto dai propri nonni e genitori – per resistere e continuare a ritagliarsi una ragion d’essere commerciale d’altri tempi in un mondo che viaggia alla velocità della luce e che spesso non conosce riguardo.

Ci siamo abituati alla mancanza di forma e gentilezza però quando le ritroviamo, quanto ci piacciono? E quanto ci rassicurano? Essere commercianti oggi - per la verità da un ventina d’anni o forse da sempre in un Paese in cui se hai un numero civico sei fritto dalla burocrazia in primis - è roba per cuori forti: ma un jolly in più da giocarsi ce l’ha chi sa offrire passione. La merce rara sa ancora essere riconosciuta e di conseguenza premiata.

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Bresciacommerciobotteghe storichepassioni

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