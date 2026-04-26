Chernobyl, il disastro negato che diede via libera all’epilogo dell’Urss

Quando la centrale nucleare sovietica di Chernobyl subì quella che è comunemente conosciuta come «esplosione», il reattore era formalmente operativo, ma in condizioni instabili. Non fu un semplice guasto, bensì il risultato di una combinazione di errori umani, carenze organizzative e limiti del sistema, un fallimento tanto tecnico quanto sistemico.

La notte del 26 aprile 1986, a Chernobyl, molti dei problemi strutturali del sistema sovietico si manifestarono insieme, generando la proverbiale «tempesta perfetta», il più grave incidente nucleare della storia. Le cause furono molteplici. Il contesto produttivo sovietico esercitava una forte pressione sugli impianti affinché garantissero energia a un sistema industriale instabile, segnato da forniture irregolari e obiettivi mutevoli. In queste condizioni, il rispetto dei piani produttivi finiva spesso per spingere verso scelte operative più rischiose.

In secondo luogo, l’incidente avvenne durante un test di sicurezza. Per eseguirlo, il reattore venne portato in una condizione anomala e instabile. Gli operatori, pur lavorando al limite, ritenevano di poter contare su un sistema di emergenza capace di fermare rapidamente il reattore. Ma quel sistema, a causa di un difetto di progettazione in gran parte sconosciuto, ebbe inizialmente l’effetto opposto: invece di stabilizzare la situazione, la peggiorò. In pochi istanti la potenza aumentò fuori controllo, portando alla distruzione del reattore e all’incendio della grafite.

Questi limiti tecnologici erano stati in larga misura sottaciuti. Il sistema sovietico tendeva infatti a minimizzare le proprie debolezze, privilegiando un’immagine di affidabilità. La gestione dell’incidente fu lenta e inadeguata. Le autorità sovietiche impiegarono tempo a riconoscerne la gravità, anche per la cultura della segretezza. Il tentativo iniziale di minimizzare l’evento fu presto smentito dal rilevamento di radiazioni in Europa occidentale.

Il memoriale dedicato alle vittime del disastro - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La catastrofe di Chernobyl contribuì ad accelerare le riforme di Michail Gorbaciov e le dinamiche che portarono alla dissoluzione dell’Urss. Le riforme riuscirono a scardinare il sistema sovietico – il monopolio del Partito, l’autoritarismo e l’economia centralizzata – ma non a sostituirlo con un modello stabile. Le vittime immediate furono relativamente poche, ma le conseguenze sanitarie furono rilevanti, in particolare per l’aumento dei tumori alla tiroide tra i più giovani. Ampie aree vennero evacuate e restano in gran parte disabitate; la città di Pripjat è oggi il simbolo di un mondo sospeso nel tempo. Dopo l’incidente, il reattore fu coperto da un «sarcofago» di emergenza, poi inglobato in una struttura di contenimento più avanzata, progettata per isolare il materiale radioattivo.

Forty years after the world’s biggest nuclear disaster, the safety of Chernobyl hangs in the balance – though not because of the radiation risk https://t.co/VggHBQB3ym — New Scientist (@newscientist) April 24, 2026

Negli ultimi anni però, lo spettro di Chernobyl è riemerso più volte. Gli incendi nella zona di esclusione hanno sollevato timori per la possibile dispersione di particelle radioattive. A ciò si è poi aggiunta l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Nelle fasi iniziali del conflitto, le forze russe occuparono la zona di esclusione e secondo diverse ricostruzioni, alcuni soldati operarono in aree contaminate senza adeguate protezioni, venendo quindi sposti a gravissimi rischi. In un’epoca in cui il progresso tecnologico accelera spesso senza piena consapevolezza delle sue implicazioni, Chernobyl resta un oscuro monito: il progresso può generare risultati straordinari, ma anche conseguenze devastanti quando si accompagnano opacità, rigidità e sottovalutazione del rischio.