Che tappa, che medie! E Caruso ce lo ritroveremo ai piedi del podio

Mamma mia che tappa! E che medie. Mi impressionano sempre di più le velocità che si fanno. In una frazione come la Cassano d’Adda Andalo con 3.300 metri di dislivello si sono toccati i 43 di media oraria. C’è stata battaglia fino alla fine.

Leggi anche Giro d’Italia 2026, com’è andata la tappa bresciana Caruso, grande acuto Applauso all’esperto Damiano Caruso al quale però faccio affettuosamente un rimprovero: lui voleva rientrare in classifica e cercare di vincere la tappa. Ma doveva scegliere: classifica o tappa e adeguare la sua tattica di conseguenza. Non si può aver la botte piena e la moglie ubriaca. Così è risalito nella top ten, ma ha collezionato l’ennesimo piazzamento. Sulla sua classifica poi sono convinto che a fine Giro il siciliano lo troveremo ben più avanti dell’attuale posizione, persino a ridosso del podio.