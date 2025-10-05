Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniItalia e EsteroPolitica

Campo largo, quando la somma in politica non basta

Roberto Chiarini
Se il risultato sperato non c’è stato, significa che unire tutti i partner non è stato un buon affare e c’è da chiedersi il perché
Elly Schlein e Giuseppe Conte - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Elly Schlein e Giuseppe Conte - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Un’alternativa non si fa con il pallottoliere» - tuona giustamente Pina Picierno! A seguito del deludente risultato riportato dal campo largo nelle Marche, l’europarlamentare di area riformista del Pd non si sottrae a rintuzzare con decisione la sua segretaria di partito. Col pallottoliere, si diceva, non si fa un’alternativa, ma non si può fare nemmeno il bilancio del voto delle Marche se non si riportano tutti i dati utili per tirare le somme. Nelle Marche sfuma il sogno del campo largo È qua

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario