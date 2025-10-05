Campo largo, quando la somma in politica non basta

Se il risultato sperato non c’è stato, significa che unire tutti i partner non è stato un buon affare e c’è da chiedersi il perché

3 ' di lettura

Elly Schlein e Giuseppe Conte - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Un’alternativa non si fa con il pallottoliere» - tuona giustamente Pina Picierno! A seguito del deludente risultato riportato dal campo largo nelle Marche, l’europarlamentare di area riformista del Pd non si sottrae a rintuzzare con decisione la sua segretaria di partito. Col pallottoliere, si diceva, non si fa un’alternativa, ma non si può fare nemmeno il bilancio del voto delle Marche se non si riportano tutti i dati utili per tirare le somme. Nelle Marche sfuma il sogno del campo largo È qua