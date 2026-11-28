In un mondo sempre più instabile, la prima impressione è che l’Europa stia arrancando. L’unica «grande» assente al vertice di Shenzhen, indecisa a fungere da mediatore attivo nei vari conflitti, incapace di progredire nel processo di integrazione. C’è perfino uno stallo nella gestione corrente, come confermato dai continui rinvii sulle decisioni per il bilancio 2028-2034 (di cui tratteremo poco sotto). Il Consiglio europeo di ieri l’altro, peraltro, una decisione l'ha presa: la designazione dello spagnolo Pablo Hernàndes de Cos alla Presidenza della Bce, che da febbraio sostituirà Christine Lagarde.
È una decisione importante perché la Bce deve essere sempre pienamente operativa, specie in un contesto – anche finanziario – turbolento. L'inflazione persiste su valori elevati, ad esempio in Italia ad ottobre era ancora al 5,5% annuo, con le note conseguenze – gravi soprattutto nel nostro Paese – sulla riduzione della capacità di acquisto di salari e pensioni. Tale persistenza rende probabili ulteriori innalzamenti dei tassi di interesse, che a loro volta deprimono l'economia ed accrescono il servizio del debito.
Riguardo ai debiti pubblici, la situazione continua ad essere delicata non solo in Italia (con un sempre elevato rapporto sul Pil, al 138%, nonostante la prevista riduzione del disavanzo appena sotto il 3%), ma anche in Francia (che ha un’incidenza del debito inferiore alla nostra ma un disavanzo al 5,5% del Pil). Per quest’ultimo paese, si è addirittura ipotizzato il ricorso al «Transmission protection instrument» (strumento introdotto nel 2022 e mai utilizzato) nel caso si presentassero problemi di sostenibilità, specie a seguito di possibili risultati sfavorevoli alle elezioni della prossima primavera.
Per tutte queste decisioni, la scelta del candidato spagnolo pare azzeccata. Egli parrebbe infatti più sensibile (rispetto ad esempio al candidato alternativo, l’olandese Knot) alle esigenze dei Paesi periferici e più indebitati, anche se dovrà fronteggiare colleghi «tosti», quali il tedesco Brunnermeier – designato come capo economista della Bce – peraltro noto esperto di crisi finanziarie.
Members of our General Council met with central bank governors from EU candidate countries and potential candidates today. They discussed common economic challenges, from energy and geopolitical shocks to AI. This dialogue reflects the strong ties between our central banks. https://t.co/qxKcELEwOA— European Central Bank (@ecb) November 26, 2026
Come si è anticipato, il Consiglio europeo non è ancora riuscito a trovare un accordo sul prossimo «Quadro finanziario pluriennale», con divergenze sulla dimensione complessiva del bilancio, sulle diverse priorità e sulle nuove «risorse proprie» (ossia nuovi tipi di imposte europee).
Riguardo al primo punto, occorre notare che la proposta di mediazione del Presidente Costa comporterebbe un bilancio poco sotto l'1% del reddito nazionale Ue (una volta dedotti i rimborsi previsti dal Ngeu), quindi al di sotto non solo degli obiettivi del Parlamento europeo (1,27%) ma anche dello stesso bilancio corrente (1,11%). Circa le priorità, i Paesi della «coesione» rifiutano tagli alle spese per l'agricoltura e appunto per la coesione (soprattutto aiuti regionali), mentre i Paesi «frugali» del Nord Europa desiderano non solo un bilancio più contenuto ma focalizzato su competitività, difesa e sicurezza.
Come si vede, siamo ben lontani dal «salto in avanti» (auspicato ad esempio dai Rapporti Draghi e Letta, sui quali si è molto discusso per due anni ma con conseguenze pratiche quasi nulle), necessario per innalzare la produttività, adottare nuove tecnologie e cominciare a colmare i ritardi europei, ad esempio nell'Intelligenza Artificiale.
Comunque, non tutto è perduto: basta che i governi nazionali capiscano che è nel loro interesse abbandonare il miope nazionalismo spinto ed i veti incrociati, cercando davvero di superare la presente «impasse».