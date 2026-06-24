C’è un’Africa che dice no agli aiuti «coloniali» degli Usa

Non solo litio e cobalto: al centro della contesa anche i dati genetici della popolazione. Dallo Zimbabwe un rifiuto da 367 milioni di dollari. E sullo sfondo lo smantellamento di Usaid e l’uscita degli Stati Uniti dall’Oms.

24 giugno 2026 3 ' di lettura

Il parlamento dello Zimbabwe durante una seduta - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Donald TrumpZimbabweafricadati sanitarineocolonialismo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...