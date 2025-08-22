Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniItalia e Estero

Nell’Afghanistan dei talebani il buio per i diritti delle donne

Romina Gobbo
Quattro anni fa, esattamente il 15 agosto, gli «studenti» riprendevano Kabul. Una data diventata il simbolo della vergognosa e frettolosa fuga della coalizione internazionale
Una donna afghana - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
Una donna afghana - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Per Hibatullah Akhundzada, leader dell’Emirato Islamico, è il «Giorno della Vittoria». Per la popolazione è il giorno della perdita della libertà e della speranza per il futuro. Quattro anni fa, esattamente il 15 agosto, i talebani riprendevano Kabul. Una data diventata il simbolo della vergognosa e frettolosa fuga dall’Afghanistan della coalizione internazionale. Ma tutte le iniziali promesse di moderazione e inclusione del governo «de facto» sono state disattese e il Paese asiatico è via via s

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario