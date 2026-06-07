Un’ortaglia vip senza le tende

Sono molto in ritardo con le pulizie di primavera, ogni anno mi sento sempre più sopraffatto dalle cose da fare e qualcosa viene messo da parte per tempi migliori. Solitamente programmo gli arretrati per le ferie, poi vado in ferie e non faccio nulla. Quando torno mi sento in colpa e riprogrammo per le vacanze natalizie, poi c’è da fare l’albero le lucine... E tanti saluti.

Ovviamente in questo periodo la precedenza è per la mia ortaglia, prima la grandine poi le piogge eccessive fatto sta che le soddisfazioni tardano a palesarsi. Restiamo comunque carichi di speranza e fiduciosi. Complice appunto il maltempo mi sono potuto dedicare maggiormente a smaltire qualche faccenda domestica. Nello specifico lavare le tende.