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L’audacia di rialzarsi dopo la grandine

È questo il nostro destino di coltivatori, di noi che mettiamo le mani nella terra. Seguendo l’insegnamento di Alfred in Batman
Chicchi di grandine in mezzo all'erba
Chicchi di grandine in mezzo all'erba

E poi arriva la grandine e tanti saluti. Dopo che hai vangato, concimato, seminato e messo a dimora eccola. Non vorresti arrivasse mai, ma in cuor tuo sai che prima o poi lei si presenta. È l’ospite indesiderato, è la zia troppo bionda che a ottant’anni racconta le barzellette, che farebbero anche ridere, ma lei non le sa raccontare e quindi cala il gelo.

Come con la grandine. Prima c’era il sole, poi all’improvviso arrivano quelle nuvole minacciose e tu sai già che non c’è niente da fare. Hai voglia a mettere una rete protettiva, il vento te la strappa in un attimo. E allora niente, devi solo sperare che i danni siano limitati. Ma troppo spesso non lo sono.

Il povero sedano che era cresciuto una meraviglia non può che prostrarsi provato. I pomodori per fortuna che manco avevano ancora un fiore. Le zucchine si rifaranno sicuramente, ma tutti quei chicchi le hanno messe a dura prova. Per non parlare delle fragole. Vedere l’ortaglia così provata ti mette a dura prova, una lacrima ti segna il viso.

In quel momento ti viene in mente Alfred di Batman, precisamente quando diceva al piccolo signorino Bruce: lo sa perché si cade? Per rialzarsi. Esatto: si cade per rialzarsi. Ogni volta, sempre e comunque. Con perseveranza e audacia. Perché è il nostro destino di coltivatori, di noi che mettiamo le mani nella terra. Di noi che non temiamo la fatica del piegare la schiena. Tutto bellissimo. Finché non grandina di nuovo, a distanza di pochi giorni, dopo che avevi sistemato il sistemabile. Ecco, è meglio non aggiungere altro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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