L’audacia di rialzarsi dopo la grandine

E poi arriva la grandine e tanti saluti. Dopo che hai vangato, concimato, seminato e messo a dimora eccola. Non vorresti arrivasse mai, ma in cuor tuo sai che prima o poi lei si presenta. È l’ospite indesiderato, è la zia troppo bionda che a ottant’anni racconta le barzellette, che farebbero anche ridere, ma lei non le sa raccontare e quindi cala il gelo.

Leggi anche Ancora maltempo sul Bresciano: grandine in pianura, neve a Ponte di Legno Come con la grandine. Prima c’era il sole, poi all’improvviso arrivano quelle nuvole minacciose e tu sai già che non c’è niente da fare. Hai voglia a mettere una rete protettiva, il vento te la strappa in un attimo. E allora niente, devi solo sperare che i danni siano limitati. Ma troppo spesso non lo sono.