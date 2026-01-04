Evviva il nazionalpopolare: siamo tutti Checco Zalone

Nel lontano 1987 l’allora presidente della Rai definì Pippo Baudo un conduttore nazionalpopolare, aggiungendo che non era da ritenersi certo un complimento. Di quel dirigente nessuno (giustamente) ha più memoria, Pippo Baudo è la storia della televisione. Ho ripensato a quanto è bello il mondo nazionalpopolare mentre ero alla Oz a vedere l’ultimo film di Checco Zalone.

«Buen camino» ha moltissimi meriti: riempie le sale come non accade mai, richiama un pubblico di tutte le età (davanti a me una famiglia con bambini piccoli, poco più in là una coppia di ottantenni), e poi (non certo cosa scontata) fa davvero ridere. Si ride dall’inizio alla fine, a volte con una beffarda critica sociale, a volte ti strappa una risata e stop. È un film da vedere in una multisala, non in quei cinema con le poltroncine chic e la lucina accesa, dove rischi di ritrovarti a fianco uno che sta leggendo un libro (non può leggerselo a casa?).

In questo tempo purtroppo pieno di tristezze è un film terapeutico, svago sincero che ti rilassa. «Buen camino» è la vita vera in un mondo dominato dalla falsità social. Allegria contro la noia di quelli che a fine anno fanno la foto ai libri letti (e quindi?) o di quelli che nel passaggio di San Silvestro si raccontano in un temino delle medie con la pomposità di chi è partito per la Legione straniera, e al massimo sono andati di corsa a fare la spesa dopo il lavoro. E poi, come nelle migliori fiabe, «Buen camino» ha una morale che si sviluppa lungo il cammino di Santiago. Alla faccia dei laicisti tristi che tutto sanno.