Giornale di Brescia
Abbonati
Oltre il giardino

Evviva il nazionalpopolare: siamo tutti Checco Zalone

Francesco Alberti
un film terapeutico, svago sincero che ti rilassa. «Buen camino» è la vita vera in un mondo dominato dalla falsità social
Checco Zalone in Buen camino, foto Facebook Medusa Film
Checco Zalone in Buen camino, foto Facebook Medusa Film
AA

Nel lontano 1987 l’allora presidente della Rai definì Pippo Baudo un conduttore nazionalpopolare, aggiungendo che non era da ritenersi certo un complimento. Di quel dirigente nessuno (giustamente) ha più memoria, Pippo Baudo è la storia della televisione. Ho ripensato a quanto è bello il mondo nazionalpopolare mentre ero alla Oz a vedere l’ultimo film di Checco Zalone.

«Buen camino» ha moltissimi meriti: riempie le sale come non accade mai, richiama un pubblico di tutte le età (davanti a me una famiglia con bambini piccoli, poco più in là una coppia di ottantenni), e poi (non certo cosa scontata) fa davvero ridere. Si ride dall’inizio alla fine, a volte con una beffarda critica sociale, a volte ti strappa una risata e stop. È un film da vedere in una multisala, non in quei cinema con le poltroncine chic e la lucina accesa, dove rischi di ritrovarti a fianco uno che sta leggendo un libro (non può leggerselo a casa?).

In questo tempo purtroppo pieno di tristezze è un film terapeutico, svago sincero che ti rilassa. «Buen camino» è la vita vera in un mondo dominato dalla falsità social. Allegria contro la noia di quelli che a fine anno fanno la foto ai libri letti (e quindi?) o di quelli che nel passaggio di San Silvestro si raccontano in un temino delle medie con la pomposità di chi è partito per la Legione straniera, e al massimo sono andati di corsa a fare la spesa dopo il lavoro. E poi, come nelle migliori fiabe, «Buen camino» ha una morale che si sviluppa lungo il cammino di Santiago. Alla faccia dei laicisti tristi che tutto sanno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Checco Zalonecinema
Icona Newsletter

@Domenica

Rubriche, commenti, approfondimenti e idee da leggere con calma, quando e dove vuoi.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Domenica

Rubriche, commenti, approfondimenti e idee da leggere con calma, quando e dove vuoi.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario