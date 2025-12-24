«Buen Camino» riporta al cinema il re della commedia italiana, Checco Zalone

Dopo cinque anni di assenza dal grande schermo, Checco Zalone torna al cinema con «Buen Camino», una nuova commedia che segna anche il ritorno della collaborazione con Gennaro Nunziante, il regista con cui ha firmato i capitoli più fortunati della sua carriera. Un rientro molto atteso, che arriva dopo «Tolo Tolo», film del 2020 diretto dallo stesso Zalone, uscito in un momento storico particolare e destinato comunque a confermare la straordinaria capacità dell’attore pugliese di catalizzare l’attenzione del pubblico. «Buen Camino» nasce apertamente con l’ambizione di riportare Zalone al centro del cinema natalizio e di riattivare quella sintonia con il pubblico che, per oltre un decennio, ha trasformato ogni suo film in un evento collettivo, capace di andare ben oltre il semplice fenomeno comico.

La storia

La storia raccontata in «Buen Camino» ruota attorno a un personaggio che incarna in modo quasi caricaturale il privilegio economico e l’assenza di responsabilità. Checco è un uomo che non ha mai dovuto lavorare, figlio unico di un ricchissimo produttore di divani, abituato a vivere tra ville lussuose, piscine private, yacht e una schiera di collaboratori domestici sempre pronti a soddisfare ogni esigenza. La sua quotidianità è una lunga vacanza permanente, condivisa con amici accomunati dalla stessa filosofia di vita: non fare nulla e farlo nel massimo comfort possibile.

Questo equilibrio, apparentemente perfetto, viene però spezzato dalla scomparsa improvvisa della figlia minorenne Cristal, avuta dall’ex moglie Linda. Richiamato d’urgenza a Roma, Checco si trova costretto a confrontarsi con un ruolo che ha sempre ignorato, scoprendo di non conoscere nulla della ragazza, né dei suoi desideri né della sua vita quotidiana. La svolta arriva quando Corina, migliore amica di Cristal, rivela che la giovane è partita per la Spagna con l’intenzione di percorrere il Cammino di Santiago di Compostela. Un’idea che Checco considera incomprensibile e folle, ma che lo costringe a intraprendere un viaggio radicalmente opposto a tutto ciò che ha sempre rappresentato. Ottocento chilometri a piedi, tra sentieri assolati, pioggia, freddo, ostelli affollati e pasti di fortuna, diventano il terreno su cui si gioca il tentativo di ricostruire un rapporto padre-figlia mai davvero esistito.

La comicità di Zalone

All’interno di questo impianto narrativo si ritrovano molti degli elementi centrali della comicità di Zalone, che negli anni ha costruito una maschera riconoscibilissima. Il suo umorismo si fonda su una miscela precisa di politicamente scorretto e apparente candore: i suoi personaggi dicono ciò che pensano senza percepire la gravità o l’inopportunità delle proprie parole, convinti di esprimere semplici verità di buon senso. È una comicità che ha anticipato il dibattito pubblico, mettendo in scena temi sensibili prima che diventino terreno di scontro esplicito, ma senza mai assumere il tono della denuncia o della predica. In «Buen Camino» questo meccanismo sembra applicarsi al tema del benessere economico come alibi per l’irresponsabilità, alla paternità delegata e al rifiuto sistematico di qualsiasi forma di sacrificio. Il viaggio, in questo senso, non è solo un espediente narrativo, ma una lente attraverso cui osservare il personaggio mentre viene progressivamente privato di tutte le sue certezze, costretto a confrontarsi con la fatica e con gli altri.

La carriera

Il ritorno di Zalone va letto anche come l’ennesimo capitolo di un percorso industriale senza precedenti nel cinema italiano recente. Dal debutto con «Cado dalle nubi», che superò i 14 milioni di euro, l’attore ha conosciuto una crescita costante. «Che bella giornata», nel 2011, ha segnato una svolta clamorosa superando i 40 milioni di euro e riscrivendo i record del box office nazionale.

Due anni dopo, «Sole a catinelle» ha confermato il legame fortissimo con il pubblico, dominando il periodo natalizio e imponendosi come uno dei maggiori successi dell’epoca con oltre 51 milioni di euro. Il punto più alto resta «Quo vado?», uscito nel 2016, capace di superare i 65 milioni di euro e di diventare il film italiano più visto di sempre, secondo nella classifica degli incassi totali in Italia dopo «Avatar», col cui terzo capitolo ora nelle sale si dividerà la posta del periodo delle feste.

Con «Tolo Tolo», primo film diretto in prima persona, Zalone ha dimostrato di poter mantenere risultati straordinari anche cambiando assetto creativo, superando i 45 milioni di euro in un contesto di mercato più complesso e frenato dall’inizio della pandemia da Covid-19.

«Buen Camino» si inserisce dunque in una filmografia che non è solo comica, ma profondamente legata all’immaginario collettivo italiano, e rappresenta un nuovo tentativo di intercettare il pubblico raccontando, ancora una volta, vizi e contraddizioni attraverso la lente deformante della risata.