Giuseppe Lama, vent’anni da sindaco e quella promessa: «E non è finita»

Non corrisponde a verità sostenere che un paese grande sia più facilmente governabile di una città. In un paese, alle 6 di mattina, come è accaduto all'ex sindaco di Borgo San Giacomo, Giuseppe Lama incontri il contadino, l'impiegato, il barista, il commercialista che ti mettono in tasca, quasi all’odore dell'alba, il fosso non rispettato dal contadino dell'altra riva – il rivale, appunto – la scorrettezza del direttore dell'ufficio, la multa eccessiva per schiamazzi del vigile zelota e l'Imu malamente interpretata del secondo semestre. «Spesso ho raccolto i rifiuti non senza risalire ai nomi e cognomi degli sconsiderati di turno». La giornata cominciava così per Giuseppe Lama, mattiniero nonostante una vedovanza che l'aveva lasciato solo dal 1999 al 2003 con tre figli da tirare su e cinquanta delibere al mese da far approvare.
«Io sono di una sinistra marcata – racconta – e la mia Borgo San Giacomo non è certo socialista. Alle elezioni Comunali spostavo un migliaio di voti e si vinceva. Conta la persona, la stima, il rispetto. Ho fatto la mia gavetta: consigliere comunale a 19 anni eravamo nel 1975; quindi 24 anni di opposizione poi ho vinto e sono stato per 5 anni vicesindaco e 20 anni da sindaco. E non è finita...». Quel «Non è finita» vale oro per tutti, per i cittadini di Borgo, per noi giornalisti e per lui, Giuseppe Lama che ha 71 anni. Sono carati di curiosità.
Ci ricordiamo bene, lei comprò il castello di Padernello: «Certo. Il Comune detiene il 51% del Castello, un milione e quattrocentomila euro, un castello visitato da tutta Italia e da molti europei. Padernello stava finendo i suoi giorni – io sono di Padernello – e adesso non riesce a contenere le auto che arrivano da tutto il mondo. Pensate che molti dei miei compaesani dicevano: hai comprato quattro carriole di quadrelli e adesso, gli stessi che ci criticavano, appena aprono la casa a un parente venuto da lontano lo portano al Castello...».
Il cremlino
L'ex sindaco Lama ha sette nipoti: «La mia famiglia – sorride – è una comunità di nazioni unite: due nipoti sono italo-indiani, due italo-nigeriani e tre italo-spagnoli. Famiglia meravigliosa. Due figlie stanno all'estero e il terzogenito sta qui con me».
La piazza di Borgo si forma per un campanile lungo lungo, una chiesa parrocchiale con dentro un capolavoro di Bencovich, grande scurista veneto settecentesco e un palazzo municipale ben sistemato. Salti una via, in parallelo verso sud e trovi un locale che si chiama Cremlino. Un tempo – forse anche adesso – fu la tana di riscossa della sinistra. Bar. spazio largo per incontri; sullo sfondo, una parete molto bella che descrive il palazzo di Mosca, autore l'ottimo pittore Giacomo Olini. E di là la grande balera, per dire che anche i compagni non disdegnarono una sorta di «panem et circenses», pane e divertimento per tenere il consenso.
Lui è presidente della Casa del Popolo, affittale del Cremlino è il circolo Arci. Gira e rigira si sente sempre aria di una cuginanza vaga con Botteghe Oscure. Ma qui arrivavano a ballare, soprattutto il liscio, in casa dei compagni, democristiani e liberali, sinistra di ogni tribù e destra pure. Per dire che la danza fa ballare tutti.
«Il Cremlino fu costruito negli anni del boom economico – ricorda l'ex primo cittadino – da decine di muratori e carpentieri di Borgo San Giacomo e alcuni della zona. Finivano di lavorare e arrivano qui, di più il sabato e la domenica. Tutto gratuitamente».
Aneddoti freschi per memorie balbettanti. Indimenticabile il Castello di Padernello, simpatico il Cremlino tanghero, portentosi il Bencovich. Ma la curiosità per chi ama la vita politica sta tutta in quella mezza frase, quando il sindaco Giuseppe Lama termina l'aritmetica dei suoi anni in Comune e alla fine, quasi in apnea, però chiaramente dice: «E non è finita...».
Rosicchiante vicino al cuore, fischiante nelle orecchie. Non è mica una cosa da poco per chi ama la passione civile e politica e segue le sorti del proprio bel paese. Come se l'Emilio, non di Rousseau, alla domanda di una candidatura a presidente della regione, quando il "giornalista caino" gli ricorda la Loggia, lui rispondesse, «e non è finita...».