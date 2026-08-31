Vietato vietare l’installazione del fotovoltaico

Un lettore si lamenta perché dei condomini si sono opposti all’installazione di pannelli fotovoltaici. Mi sembra che, in base ad una recente legge, non si possa vietarne l’installazione. La produzione di energia elettrica è prioritaria come nel passato era il diritto di mettere tralicci per il passaggio delle linee elettriche. Quello che ci deve interessare è questo. Il fotovoltaico produce corrente continua e per immetterla in rete, che funziona a corrente alternata, ha bisogno di un apparecchio speciale. Tutto il complesso disturba la ricezione dei programmi televisivi?

Lettera firmata