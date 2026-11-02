Vetri sul campo sportivo a Sonico. Bene averlo scritto
Desidero ringraziare il Giornale per l’attenzione dedicata a quanto accaduto al campo sportivo di Sonico. Non è scontato che un fatto avvenuto in un piccolo paese della nostra valle trovi spazio e voce: per la nostra comunità è stato un segno di vicinanza, e di questo vi siamo grati. Vorrei però sottolineare un aspetto che va oltre la cronaca. I vetri lanciati sul campo non sono stati soltanto un danno materiale, da ripulire e riparare: sono stati un pericolo concreto per chi quel campo lo vive ogni giorno, ogni partita, a partire dai più piccoli. E soprattutto hanno colpito un bene comune, qualcosa che appartiene a tutti e che tutti, in un modo o nell’altro, hanno contribuito a costruire e a mantenere vivo. Il campo sportivo, infatti, non è solo un insieme di strutture. È il luogo in cui bambini, ragazzi, giovani e adulti si incontrano, imparano a stare insieme, fanno gruppo e si divertono. È lì che, partita dopo partita, si coltivano valori come l’impegno, la passione, il rispetto per gli altri e l’attenzione per la propria comunità. In tempi come quelli attuali, in cui per i più giovani è sempre più difficile trovare occasioni di relazione autentica e spazi di partecipazione, luoghi come questo hanno un valore che va ben oltre lo sport. Sonico ne è un esempio concreto: una comunità piccola, ma capace di stringersi attorno ai ragazzi, di mettere a disposizione tempo, energie e volontariato perché abbiano un posto dove crescere bene. Ed è proprio questa comunità che, anche dopo quanto accaduto, saprà ripartire, con la stessa determinazione di sempre. Per questo il vostro articolo è stato importante: ha ricordato a tutti che proteggere questi luoghi significa prendersi cura del futuro dei nostri giovani.
Matteo Domenighini
Presidente Gruppo Sportivo Sonico A.S.D.
Caro Matteo, se l’avessimo qui l’abbracceremmo. Non solo perché ci fa il complimento più bello (che è vero che le critiche ci spronano e non le censuriamo, tuttavia essendo umani ogni tanto una fetta di dolce la apprezziamo), ma altresì poiché pone al centro della scena uno dei temi cruciali per una comunità: la protezione e cura dei luoghi e delle persone che li frequentano. E se possiamo dirla tutta, di campi sportivi e più in generale di spazi di gioco libero ne abbiamo un gran bisogno. Che come adulti siamo i primi a brontolare quando ragazzi e ragazze hanno in mano il telefonino, ma poi appena fanno qualcosa di diverso, come tirare due calci al pallone in una piazza o fare un po’ di chiasso, apriti cielo.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia