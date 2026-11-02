Vetri sul campo sportivo a Sonico. Bene averlo scritto

Desidero ringraziare il Giornale per l’attenzione dedicata a quanto accaduto al campo sportivo di Sonico. Non è scontato che un fatto avvenuto in un piccolo paese della nostra valle trovi spazio e voce: per la nostra comunità è stato un segno di vicinanza, e di questo vi siamo grati. Vorrei però sottolineare un aspetto che va oltre la cronaca. I vetri lanciati sul campo non sono stati soltanto un danno materiale, da ripulire e riparare: sono stati un pericolo concreto per chi quel campo lo vive ogni giorno, ogni partita, a partire dai più piccoli. E soprattutto hanno colpito un bene comune, qualcosa che appartiene a tutti e che tutti, in un modo o nell’altro, hanno contribuito a costruire e a mantenere vivo. Il campo sportivo, infatti, non è solo un insieme di strutture. È il luogo in cui bambini, ragazzi, giovani e adulti si incontrano, imparano a stare insieme, fanno gruppo e si divertono. È lì che, partita dopo partita, si coltivano valori come l’impegno, la passione, il rispetto per gli altri e l’attenzione per la propria comunità. In tempi come quelli attuali, in cui per i più giovani è sempre più difficile trovare occasioni di relazione autentica e spazi di partecipazione, luoghi come questo hanno un valore che va ben oltre lo sport. Sonico ne è un esempio concreto: una comunità piccola, ma capace di stringersi attorno ai ragazzi, di mettere a disposizione tempo, energie e volontariato perché abbiano un posto dove crescere bene. Ed è proprio questa comunità che, anche dopo quanto accaduto, saprà ripartire, con la stessa determinazione di sempre. Per questo il vostro articolo è stato importante: ha ricordato a tutti che proteggere questi luoghi significa prendersi cura del futuro dei nostri giovani.

Matteo Domenighini

Presidente Gruppo Sportivo Sonico A.S.D.