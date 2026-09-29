Venti di guerra Il sospetto delle false prove

Cara Daniela, gira e rigira la chiave su cui poggia tutto il peso della volta è sempre lo stesso: la fiducia. O c’è e si lavora per mantenerla, irrobustirla, temprarla, oppure tutto poggia sui gusci d’uovo e si naviga a vista, facendosi il segno della croce e sperando che Dio ce la mandi buona. Da parte nostra, lo ammettiamo, pur coltivando il dubbio su tutto, tendiamo ad accordare fiducia nello Stato democratico, non perché immune da tentazioni o errori, bensì perché l’unico capace di autoregolarsi, avendo in sé pure gli antidoti dei veleni che potrebbe generare. Al di là di questo, condividiamo pienamente la richiesta di una prudenza elevata a potenza. La storia dimostra che la propaganda e le verità parziali sono spesso state l’innesco di dinamiche belliche devastanti. Vigilare sulla trasparenza delle notizie e pretendere prove solide prima di trarre conclusioni affrettate è l’obiettivo che dobbiamo avere, imparando a fidarci almeno tra noi, che abbiamo in comune un lembo di terra che ci fa da casa.