Venti di guerra Il sospetto delle false prove
Quando si tratta di diffondere notizie che direttamente o indirettamente riguardano la parola «guerra» bisogna che tutti gli addetti ai lavori, dai politici alla stampa, usino un linguaggio prudente, ma molto prudente, elevato a potenza. È risaputo che spesso le guerre scoppiano per la diffusione di bugie. Alcuni esempi? L’invasione della Polonia nel 1939, il conflitto in Vietnam per un inesistente attacco vietnamita a navi americane, la Guerra del Golfo contro l’Iraq per presunti armamenti chimici dei quali non si è mai trovata traccia. A proposito di Saddam Hussein, egli in tempi non sospetti dichiarò che se fosse stato ucciso l’intera area mediorientale sarebbe piombata nel caos, e fu facile profeta. Adesso ci dicono che secondo la Cia ci sarebbe uno studio secondo il quale droni russi potrebbero colpire alcuni Paesi europei. Nella malaugurata ipotesi che ciò avvenisse davvero, quali garanzie avremmo che si tratti effettivamente di provenienza russa e non di «fuoco amico» scambiato per errore da parte di radar o tracciamenti inesatti? Mah, di sicuro questo clima di incertezza non promette niente di buono.
Daniela Farina
Cara Daniela, gira e rigira la chiave su cui poggia tutto il peso della volta è sempre lo stesso: la fiducia. O c’è e si lavora per mantenerla, irrobustirla, temprarla, oppure tutto poggia sui gusci d’uovo e si naviga a vista, facendosi il segno della croce e sperando che Dio ce la mandi buona. Da parte nostra, lo ammettiamo, pur coltivando il dubbio su tutto, tendiamo ad accordare fiducia nello Stato democratico, non perché immune da tentazioni o errori, bensì perché l’unico capace di autoregolarsi, avendo in sé pure gli antidoti dei veleni che potrebbe generare. Al di là di questo, condividiamo pienamente la richiesta di una prudenza elevata a potenza. La storia dimostra che la propaganda e le verità parziali sono spesso state l’innesco di dinamiche belliche devastanti. Vigilare sulla trasparenza delle notizie e pretendere prove solide prima di trarre conclusioni affrettate è l’obiettivo che dobbiamo avere, imparando a fidarci almeno tra noi, che abbiamo in comune un lembo di terra che ci fa da casa.
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