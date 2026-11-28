Ho letto con amarezza la lettera intitolata «Ingegneria e quell’esame "insuperabile"», nella quale si denuncia la situazione di alcuni studenti dell’Università degli Studi di Brescia che non riuscirebbero a concludere il proprio percorso universitario a causa di un esame. Insegno presso lo stesso Ateneo, nei corsi di Scienza delle Costruzioni e di Simulazioni Numeriche di Problemi strutturali avanzati, rispettivamente al terzo e al quinto anno. Vorrei quindi offrire una prospettiva diversa: quella di chi, dall’altra parte della cattedra, ha la responsabilità di formare e valutare i futuri ingegneri. Nella lettera si parla di emozioni, cerimonie di laurea, aspettative, opportunità lavorative e anni di sacrifici. Si trascura, tuttavia, una domanda fondamentale: gli studenti in questione possiedono effettivamente le competenze necessarie per superare quell’esame? Aver sostenuto una prova sedici volte non dimostra, di per sé, l’iniquità della valutazione. Sarebbe invece opportuno interrogarsi sulle ragioni per cui, dopo sedici tentativi, non si sia ancora raggiunto il livello di preparazione richiesto. A questo proposito, può essere utile volgere lo sguardo oltre i nostri confini. In Francia, presso la prestigiosa École des Mines de Saint-Étienne, il regolamento prevede l’esclusione dalla scuola per risultati persistentemente insufficienti, nonostante le possibilità di recupero. In Germania, presso l’Università Tecnica di Monaco, alcuni esami fondamentali del corso di Ingegneria civile possono essere sostenuti soltanto due volte, eccezionalmente tre, pena l’esclusione dal corso di studi. Non intendo necessariamente auspicare l’introduzione di analoghe misure nel nostro sistema universitario. Trovo però singolare che in Italia la possibilità di sostenere ripetutamente un esame, concessa a beneficio dello studente, possa trasformarsi addirittura in un argomento di accusa nei confronti del docente. Negli ultimi anni ho constatato un preoccupante deterioramento della preparazione di molti studenti. Ciò che maggiormente mi inquieta è la crescente incapacità di conservare e utilizzare le conoscenze acquisite negli insegnamenti precedenti. È come se, superato un esame, si procedesse a una sorta di «formattazione» della memoria, cancellando quanto appreso per fare spazio all’esame successivo. Mi capita sempre più frequentemente di incontrare studenti che, pur essendo giunti al terzo o al quarto anno di Ingegneria, non padroneggiano concetti elementari che dovrebbero aver acquisito nei primi anni di università. Ma l’Ingegneria è una disciplina nella quale il sapere si costruisce progressivamente. Non si può edificare qualcosa di solido su fondamenta inconsistenti. Il superamento di un esame dovrebbe certificare l’acquisizione di conoscenze destinate a diventare patrimonio permanente dello studente, non rappresentare un semplice adempimento burocratico finalizzato all’accumulo di crediti formativi. Vi è poi una questione più ampia, che riguarda il sistema universitario italiano. A partire dalla riforma Gelmini e attraverso i successivi provvedimenti normativi, si è attribuita crescente importanza, anche ai fini del finanziamento e della valutazione degli Atenei, a indicatori quali la regolarità delle carriere, l’acquisizione dei crediti formativi e il conseguimento della laurea entro i tempi previsti. Ma siamo davvero sicuri che questi parametri siano rappresentativi della qualità della formazione universitaria? Non si rischia di creare un sistema nel quale l’interesse a laureare molti studenti rapidamente finisca per entrare in conflitto con l’esigenza di garantire la solidità della loro preparazione? E dove si colloca, in tutto questo, il merito, di cui tanto si parla? Vorrei, a questo proposito, chiarire che cosa intendo per merito. Non mi riferisco necessariamente alla genialità o al possesso di capacità intellettuali fuori dal comune. Queste sono, in larga misura, un dono della natura e della fortuna. Per la stragrande maggioranza di noi, che geni non siamo (me compreso), il merito consiste soprattutto nell’impegno, nella costanza, nella disciplina e nel lavoro quotidiano. Consiste nella volontà di mettere a frutto le proprie capacità, di riconoscere i propri limiti e di adoperarsi per superarli. Non occorre essere dei geni per diventare ottimi ingegneri. Un docente che richiede una preparazione rigorosa rischia paradossalmente di essere percepito come un ostacolo all’efficienza dell’Ateneo, anziché come un garante della qualità della formazione. Occorre inoltre avere rispetto per tutti quegli studenti che, con impegno, disciplina, rinunce e sacrifici, riescono a superare anche gli esami più difficili. Abbassare gli standard di valutazione significherebbe svilire anche il valore del loro lavoro. Ma c’è un altro aspetto che mi sta particolarmente a cuore e di cui, purtroppo, si parla sempre meno: la passione. Personalmente, continuo a studiare ogni giorno. Non perché debba sostenere un esame, conseguire un titolo o accumulare crediti formativi. Studio perché sono appassionato della mia disciplina, perché desidero comprendere ciò che ancora non conosco, perché ogni nuova conoscenza apre la porta a nuovi interrogativi. È questa passione che vorrei riuscire a trasmettere ai miei studenti e che, purtroppo, mi sembra sempre più difficile incontrare. Naturalmente vi sono giovani brillanti, curiosi, motivati, capaci di sorprendere e di entusiasmare anche chi insegna. Ma troppo spesso ho l’impressione che il desiderio di sapere abbia ceduto il passo al desiderio di avere un titolo, che la curiosità intellettuale sia stata sostituita dall’ansia di superare il prossimo esame. Si studia per essere promossi, anziché per imparare. Eppure, la laurea non dovrebbe rappresentare la fine dello studio, ma l’inizio di una vita professionale nella quale non si smetterà mai di imparare. Inoltre, una delle più grandi soddisfazioni dello studio dovrebbe essere proprio quella di riuscire a comprendere oggi qualcosa che ieri non si era in grado di comprendere. Naturalmente, nessun docente può sottrarsi al dovere di garantire trasparenza, correttezza, disponibilità e coerenza nella valutazione. Qualora emergano criticità, è giusto che queste vengano esaminate sulla base di dati oggettivi, analizzando le prove, i criteri di valutazione e l’effettiva preparazione dei candidati. Ma il semplice numero di bocciature non può costituire una prova dell’inadeguatezza di un docente. Il diritto allo studio è sacrosanto. Il diritto alla promozione, indipendentemente dalla preparazione raggiunta, è un’altra cosa. Vorrei soprattutto ricordare che fare l’ingegnere è una cosa seria. Dalla competenza di chi progetta un edificio, un ponte, una galleria o una diga possono dipendere la sicurezza e la vita di molte persone. La responsabilità di un docente di Ingegneria, pertanto, non è soltanto nei confronti dello studente che ha davanti, ma anche nei confronti dell’intera collettività. La gioia di una cerimonia di laurea, per quanto bella e legittima, non può prevalere su questa responsabilità. La festa dura un giorno; le conseguenze della preparazione professionale accompagnano un ingegnere per tutta la vita. Infine, mi chiedo quale spazio sia rimasto, nella nostra società, per la cultura della fatica, del sacrificio e della conquista. Non della fatica fine a sé stessa, ma di quella fatica che, sostenuta dalla passione, rende autentica e profonda la soddisfazione di aver raggiunto un obiettivo. Mi tornano alla mente le parole di un grande alpinista bresciano, Battistino Bonali, scomparso troppo presto: «Se vuoi scalare una montagna, quello che devi fare è cominciare a camminare in salita». Credo che in queste semplici parole sia racchiuso anche il senso più autentico della formazione universitaria. Il compito di un docente è fornire agli studenti gli strumenti per raggiungere la vetta, accompagnarli nelle difficoltà, incoraggiarli, trasmettere loro la passione per il cammino e aiutarli a superare i propri limiti. Non quello di abbassare la montagna. L’università dovrebbe formare professionisti capaci, autonomi, appassionati, consapevoli delle proprie responsabilità e orgogliosi di ciò che hanno conquistato. Dovrebbe formare ingegneri, non semplicemente produrre laureati.

Andrea Panteghini

Professore associato di Scienza delle costruzioni Università degli Studi di Brescia