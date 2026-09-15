Una raccolta firme per salvare il Satellite

Ho letto tra maggio e giugno un articolo a tutta pagina sulla demolizione del satellite di Spedali Civili. Noi, 50 e più cittadini di Mompiano, siamo contrari a questo orribile progetto. Il satellite sta lì dagli anni ’90. Ci sono salita molte volte ai piani 8 e 9. Ho dondolato ma mai successo nulla. Abbiamo chiesto a due architetti storici di palazzi alti a Brescia e anche loro hanno detto che è assurdo. Per legge, antiterremoto, antiscivolomento. Basta iniettare a lato di ogni pilastro che regge il satellite lato est, lato ovest silicone speciale gommoso, non tossico. Se voi ci aiutate a iniziare una raccolta firme, vi saremo grati a vita.

Silvia Maffi