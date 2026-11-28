Scrivo come genitore di un bambino che frequentava l’Asilo Nido Comunale «Don Angelo Falardi» di Maclodio e come cittadino profondamente amareggiato per la decisione che ha portato alla chiusura del servizio, a partire dal 1° novembre 2026. Comprendo che possano esistere ragioni economiche, amministrative o contrattuali alla base delle scelte assunte. Comprendo altresì che possano esservi state divergenze tra l’Amministrazione comunale e la cooperativa incaricata della gestione. Ciò che però oggi ritengo manchi nel dibattito pubblico è la dovuta attenzione verso coloro che hanno subìto le conseguenze più pesanti di questa vicenda: i bambini e le loro famiglie. Quando si parla di un asilo nido non si parla soltanto di un servizio. Si parla di relazioni, di punti di riferimento educativi, di percorsi di crescita e di equilibri familiari costruiti con fatica nel corso dei mesi. La chiusura del nido ha comportato per molte famiglie una vera e propria corsa contro il tempo per trovare una sistemazione alternativa. I bambini hanno dovuto abbandonare educatrici con cui avevano costruito un rapporto di fiducia, cambiare ambiente, affrontare nuovi inserimenti e adattarsi a contesti completamente diversi. Non si tratta di attribuire colpe personali a qualcuno. Né intendo stabilire chi abbia maggiori responsabilità tra il Comune e la cooperativa. Tuttavia una riflessione è doverosa. Una cooperativa, per sua natura, deve inevitabilmente effettuare valutazioni di sostenibilità economica. Può piacere o meno, ma è un soggetto chiamato anche a garantire il proprio equilibrio gestionale. Un Comune, invece, esiste prima di tutto per perseguire finalità sociali e tutelare gli interessi della comunità. Quando viene meno un servizio essenziale per le famiglie, il problema non può essere affrontato esclusivamente attraverso valutazioni burocratiche o contabili. In tutta questa vicenda ho avuto l’impressione che si sia discusso molto di gare, affidamenti e sostenibilità economica, ma troppo poco dell’impatto concreto sulle persone. Eppure dovrebbero essere proprio i bambini il punto di partenza di qualsiasi decisione riguardante un servizio educativo. Auspico che questa esperienza possa almeno servire da insegnamento per il futuro: quando si gestiscono servizi rivolti all’infanzia è necessario programmare per tempo, comunicare con trasparenza ogni possibile criticità e mettere al centro le famiglie, evitando che siano loro a pagare il prezzo più alto di scelte o ritardi che non dipendono da loro.

Un genitore dell’Asilo Nido «Don Angelo Falardi»

Maclodio