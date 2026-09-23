Ufficio postale a Travagliato, lavori chiusi a ottobre

Poste Italiane, nel comprendere il disagio rappresentato dal lettore della lettera pubblicata in data 17 settembre, informa che l’ufficio postale di Travagliato è attualmente interessato da interventi di ristrutturazione nell’ambito di Polis, il progetto di Poste Italiane che prevede il rinnovamento dell’ufficio e l’attivazione dei servizi della Pubblica Amministrazione, fra i quali i certificati anagrafici, previdenziali e la richiesta del passaporto, oltre ai tradizionali prodotti e servizi postali. La riapertura della sede è prevista entro la fine del mese di ottobre. L’azienda sta seguendo con attenzione l’avanzamento delle attività, con l’obiettivo di contenere i tempi di completamento e consentire il ripristino della piena operatività a beneficio della comunità locale. In attesa della riapertura, i servizi restano disponibili presso l’ufficio postale di Roncadelle, operativo secondo i consueti orari consultabili sul sito poste.it.

Poste Italiane

Media Relations