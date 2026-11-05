Troppo smog in Pianura padana. Serve fare squadra

In una recente intervista rilasciata al giornale dal senatore Massimiliano Romeo, è stato affrontato con particolare attenzione il tema della qualità dell’aria e delle gravi criticità ambientali che interessano il bacino padano. Il senatore ha ricordato come questa area geografica presenti caratteristiche uniche nel panorama nazionale: la conformazione del territorio, la scarsa ventilazione e la particolare dinamica delle correnti atmosferiche rendono infatti più complessa la dispersione degli inquinanti, con effetti diretti sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini, sempre più spesso costretti a confrontarsi con un’aria difficile da respirare. Alla luce di questa situazione, il senatore ha evidenziato la necessità di un piano di investimenti serio, strutturale e di lungo periodo, capace di affrontare il problema con strumenti adeguati e con una visione integrata che coniughi tutela ambientale, salute pubblica e sviluppo sostenibile. Un impegno che non può essere rimandato né affrontato con interventi frammentari o di breve respiro, ma che richiede continuità, responsabilità e una chiara assunzione di priorità da parte delle istituzioni. La speranza, considerata l’urgenza e la rilevanza del tema, è che questa consapevolezza venga condivisa anche da altri parlamentari, affinché si possa giungere a un impegno comune e trasversale. Solo attraverso una collaborazione istituzionale ampia, convinta e continuativa sarà possibile mettere in campo politiche efficaci, realmente capaci di migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità del nostro territorio.

Giampietro Belleri

Concesio