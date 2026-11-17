Perché il tram a Brescia? Sono già state pubblicate lettere contrarie a questo progetto. Ma credo proprio che bisogna insistere nell’affermare che, oltre che gettare senza senso una valanga di soldi, il Comune non fa altro che innervosire i cittadini per un’opera del tutto inutile. Basta sostituirlo con autobus elettrici da parcheggiare sotto tettoie con numerosi pannelli fotovoltaici: Basta con i cantieri sulle strade della città che intralciano il traffico già al limite dell’insopportabile e con il micidiale inquinamento a terra degli ingorghi stradali.

Alberto Triboldi