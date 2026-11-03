Terme Virgilio, un grazie di cuore a tutti
Mi piace l’idea di mettere per iscritto la soddisfazione che ho provato, come ogni anno, durante le cure inalatorie alle Terme Virgilio di Sirmione. Devo ringraziare tutti per la professionalità, disponibilità e simpatia con cui sono stata accolta: dal medico dottor Carrubba, al personale delle casse, alle «ragazze» del bar e persino le signore delle pulizie. La mia più grande riconoscenza va alle operatrici addette alle cure inalatorie che mi hanno coccolata e assistita sempre con gentilezza e col sorriso, pronte a dare consigli con grande pazienza nonostante, spesso, la loro cortesia non venga ricambiata. Perciò grazie di tutto, vi abbraccio e vi auguro buon lavoro. Arrivederci, al prossimo anno.
Lucia S. Tosin
Padenghe sul Garda
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