Tempi di attesa lunghissimi. Lo fanno apposta?

Mercoledì 21 ottobre sono stata costretta a rivolgermi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Desenzano per una dolorosissima sciatica in corso da 3 giorni e con una cura inefficace da parte del mio medico di base. Sono stata registrata all’accettazione alle ore 17.30 ed alle 21.30 sono state chiamate solo 2 persone, tra le quali una dopo circa 30 minuti era uscita. Quindi si era liberato un ambulatorio. Nel display che indica i pazienti in attesa non c’era alcun intervento di urgenza, solitamente segnalato in rosso. Molte persone in attesa, sfiduciate, se ne sono andate come me alle 21.30. Mi sono sentita dire che è ovvio il tempo di attesa molto prolungato essendo un Pronto soccorso. Chiedo se è strutturale, fisiologico, la necessità di tenere i tempi di attesa così prolungati per persone che se si rivolgono a questo servizio, significa che stanno male. Mi chiedo se questa modalità di cura sia appositamente tenere i tempi di attesa prolungati così da scoraggiare i cittadini in attesa. Rivolgo questa segnalazione perché il servizio del Pronto Soccorso è indispensabile ed il problema dei prolungati tempi di attesa andrebbe a mio parere affrontato pubblicamente.

Paola Bertolasi

Polpenazze del Garda