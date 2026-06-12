Sulle spazzatrici è giusto dare tutte le informazioni

La lettera pubblicata il 9 giugno relativa all’utilizzo delle spazzatrici in zona stazione e ai costi dei servizi di igiene urbana, ci consente di fornire alcuni elementi di chiarimento utili per tutti i lettori, così da offrire una lettura più completa del tema. Il servizio di spazzamento meccanizzato rappresenta una componente fondamentale della pulizia urbana, poiché consente la rimozione non solo dei rifiuti visibili, ma anche di polveri, terriccio e residui fini che, se non rimossi con regolarità, incidono nel tempo sul decoro e sulla qualità degli spazi pubblici. La programmazione degli interventi non dipende quindi esclusivamente dalla quantità di rifiuti visibile in un determinato momento, ma si basa su valutazioni tecniche condivise con l’Amministrazione comunale che tengono conto di numerose variabili: i flussi veicolari e pedonali, la vocazione delle diverse aree urbane, le esigenze di sicurezza e la necessità di garantire nel tempo standard di pulizia omogenei e costanti. In questo contesto, l’area della stazione e di via Solferino rappresenta uno dei principali punti di accesso alla città, frequentato quotidianamente da migliaia di residenti, studenti, lavoratori e pendolari. Per questo motivo richiede un presidio regolare e continuativo. Per quanto riguarda il caso citato, è importante precisare che il servizio effettuato con spazzatrice non si esaurisce nell’area dell’autostazione dei bus, ma è parte di itinerari operativi più ampi che interessano diverse zone urbane. La presenza contemporanea di mezzi meccanizzati e operatori a terra risponde proprio all’esigenza di intervenire in modo completo sia sulla sede stradale sia nelle aree limitrofe. Gli interventi nelle prime ore del mattino sono inoltre pianificati per ridurre le interferenze con la mobilità cittadina e garantire al tempo stesso la massima efficacia operativa. Per quanto riguarda alcune situazioni segnalate nella lettera, quali la presenza di biciclette abbandonate o di specifiche condizioni di degrado, si tratta di fenomeni che richiedono interventi integrati e coordinati tra diversi servizi e soggetti e che non possono essere ricondotti esclusivamente alle attività di spazzamento meccanizzato. Infine, con riferimento al tema dei costi, ricordiamo che Brescia si colloca tra i grandi capoluoghi italiani con i livelli di Tari più contenuti, come evidenziato anche dalle rilevazioni di Cittadinanzattiva. Il servizio di igiene urbana viene progettato su scala cittadina e tiene conto dell’utilizzo complessivo degli spazi pubblici, che per loro natura sono fruiti non solo dai residenti ma anche da lavoratori, studenti, visitatori e pendolari. Siamo consapevoli dell’importanza del confronto con i cittadini e continueremo a raccogliere con attenzione segnalazioni e suggerimenti utili a migliorare ulteriormente il servizio. Il decoro urbano è infatti il risultato di una responsabilità condivisa che coinvolge istituzioni, gestore e comunità.

Ufficio stampa A2A