Strade congestionate, chi paga i danni?

Finalmente! Mi sono detta poche mattine fa nel leggere sulla copertina del GdB una notizia sulla viabilità della Corda Molle. Che il traffico, su quella strada fosse in caduta, era ovvio. Che la popolazione Bresciana si sia sentita tradita e vessata da un pedaggio su un tratto di strada che era gratuito per poi diventare un obolo di arricchimento, è altrettanto certo, infatti i risultati sono confermati dal vostro articolo. Purtroppo né concessionario, né Provincia, né Regione, né Ministero ci parlano dei veri danni che sono quello dell’ambiente e quello della salute sia fisica che psichica. La protesta dei bresciani nei confronti della società autostradale e nei confronti della politica è stata chiara anche se a volte obbligata da esigenze economiche. Vessare lavoratori a cosa ci ha portato? A intasare tantissime strade secondarie compresa la tangenziale sud, che negli orari di uscita dal lavoro si congestiona all’inverosimile. Mi chiedo se qualcuno ha avuto modo di studiare questi flussi per risponderci a quanto ci costino? La nostra politica si fa carico di proclami sulla riduzione dell’inquinamento dell’aria, ma è in grado di fornirci dei dati sui risultati della scelta fatta? Il 40% in meno di traffico, significa migliaia di transiti in più sulle strade di Roncadelle, Travagliato, Borgosatollo, Flero, Castegnato, Ospitaletto ecc. Il danno ambientale a quei paesi chi lo riconosce? La situazione paradossale è che mentre tutti cercano la tangenziale sud, quindi la città per i loro passaggi, ai cittadini di Brescia viene offerta la possibilità di uscire dalla città per percorrere la Corda Molle al 50% in meno. Paradosso? Non so, anche se mi viene di chiamarlo con un altro nome.

Roberta Verzeletti

Brandico