La distruzione della lapide in memoria del partigiano Amerigo Bagozzi, che era sul muro del casinello a Paio Alto di Lavenone (riportata in un articolo del 19 novembre), fa seguito ad altri episodi di vandalismo avvenuti nel versante sabbino della Corna Blacca: danneggiamenti della capanna intitolata al partigiano Tita Secchi e sparizione del cartello del sentiero della Resistenza al passo Portole. In quella zona ci sono itinerari intitolati alla Brigata Giacomo Perlasca delle Fiamme Verdi, uno dei quali collega i tre luoghi in cui ci sono stati gli atti vandalici. Perciò, è ragionevole ipotizzare che sia distruttività neofascista.

Pier Luigi Fanetti

Brescia