Esprimo la mia piena solidarietà alle 62 lavoratrici e lavoratori della Società Italiana Lastre (Sil) di Verolanuova, colpiti dall’annuncio di chiusura dello stabilimento. Non si tratta solo di 62 posti di lavoro, ma di 62 famiglie, di una comunità intera e di un pezzo importante della storia produttiva della Bassa Bresciana. I dipendenti sono già in cassa integrazione ordinaria da giugno, e ora rischiano di perdere tutto. Per questo sostengo con convinzione la mobilitazione già avviata da lavoratori Cgil, Cisl e Uil, e ritengo che vada rafforzata con iniziative concrete. Naturalmente con il presidio permanente davanti alla fabbrica, come segno visibile di presenza, dignità e unità. Il presidio non è un gesto simbolico: serve a tenere alta l’attenzione, a non lasciare soli i lavoratori e a ricordare ogni giorno che la vertenza non è chiusa. Poi l’apertura immediata di un tavolo di confronto con la proprietà e le istituzioni: Sindacati, Comune di Verolanuova, Provincia di Brescia, Regione Lombardia, Confindustria e Ministero delle Imprese. Chiedo che il confronto non sia solo formale, ma serva davvero a esaminare ogni alternativa alla chiusura.

Luigi Andoni