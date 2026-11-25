Ho letto con molta attenzione la lettera della signora Eleonora e della sua storia che definire drammatica è ancora poco e a cui do la mia totale solidarietà. Mi permetto una piccola osservazione sulla sua risposta... Sicuramente non è colpa della politica sia di sinistra o di destra o delle loro chiacchiere come lei definisce inutili e senza risultati concreti. Se non sbaglio abbiamo la magistratura che deve far rispettare le leggi italiane. E le forze dell’ordine che devono far rispettare quanto deciso dalla magistratura. Quindi la signora Eleonora ha tutti i diritti di rientrare nella sua abitazione e le persone che sono all’interno devono lasciare libera la casa, punto. Se poi ci sono delle complicazioni della famiglia, dei bambini, o dei parenti è il Comune che deve trovare una soluzione abitativa. Queste persone non solo non vogliono integrarsi, ma se ne infischiano delle nostre leggi, non solo da due anni non pagano affitto e spese condominiali, ma hanno attuato anche il ricongiungimento familiare! Con altre persone e tutte a carico della signora Eleonora (anche se mi chiedo perché debba pagare le utenze visto che dovrebbero essere intestate a chi abita l’appartamento se non sbaglio). Le mie opinioni possono essere considerate dure, ma io desidero solo far presente che siamo in Italia (indipendentemente da chi ci governa) e chi viene in Italia deve prima di tutto rispettare le nostre leggi e questo negli ultimi anni non avviene più con la scusa dell’integrazione e siamo arrivati al punto che siamo noi che dobbiamo rispettare le loro leggi o abitudini, come accettare che un uomo possa avere più mogli facendole passare per badanti o altro. Scusate lo sfogo ma questa lettera della signora Eleonora mi ha proprio lasciato molto perplesso e vorrei tanto che lei arrivasse a riavere la sua casa.

Felice Pelloni