Siamo dei «ciciarù» senza il coraggio di protestare

Sono andato a fare rifornimento diesel e ho visto che il prezzo è salito a 2,34 euro al litro. Nel contempo ho aperto la bolletta della corrente e ho visto un prezzo quasi raddoppiato rispetto a un paio di mesi fa. Lungi da me fare un discorso politico dando colpa alla destra o alla sinistra o al centro, ma una domanda mi viene spontanea, un paio di mesi fa avevo un cantiere in un appartamento in zona piazza Loggia e ogni fine settimana assistevo a manifestazioni inneggianti a «Palestina libera», ora mi chiedo, ma è mai possibile che non ci sia nessuno che faccia una manifestazione per gli interessi di noi poveri Italiani che siamo costretti a mangiare le famose «grüste de formai» per tirare a fine mese? Ci sono anziani con la pensione minima costretti a subire l’umiliazione di elemosinare aiuto dai figli (i più fortunati) o a rivolgersi alla Caritas per poter mangiare, ma il focus è la «Palestina libera» che sicuramente è un grande problema per la società moderna, ma non da meno lo sono lo stato di povertà in cui sono costretti i nostri anziani e le famiglie Italiane. Vorrei che nelle piazze di Brescia ci fossero manifestazioni settimanali a sostegno dei bresciani più poveri (come ci sono per la Palestina) e questo non da parte della sinistra all’opposizione o della destra al governo ma da parte di tutti gli italiani. Ma tanto noi siamo un «popolo de ciciarü», molto più facile fare finta che vada tutto bene e manifestare per problemi lontani da noi migliaia di chilometri, piuttosto che occuparsi dei nostri problemi e metterci la faccia contro chi sta speculando su ciò che accade nel mondo per riempirsi le tasche. Questo è frutto del nostro falso benessere che ci è stato permesso di raggiungere e la paura di poterlo perdere. Questa evenienza ci terrorizza e ci impedisce di agire protestando civilmente per difendere i nostri interessi. Basterebbe chiedersi «cosa avrebbero fatto i nostri nonni o anche i nostri padri?» per trovare la risposta a tutte le domande che ho posto. Ma tanto non succederà mai, siamo un popolo de ciciarü.

SB