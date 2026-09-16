Si rimetta in sesto il ponticello di via Valotti

Vi scrivo per segnalare, avvenuta già da mesi, la chiusura del piccolo ponticello pedonale che collega la Triumplina con via Valotti dove ha sede l’Università di Ingegneria e per chi ci abita e va a piedi è un collegamento strategico con i negozi e il centro commerciale Retail Park. Ho chiesto informazioni agli uffici della zona nord e mi è stato risposto che aspettano i materiali e che mancano anche i fondi. I fondi per mettere in sicurezza un ponticello pedonale? Allora siamo messi proprio male. Sperando che il Comune possa risolvere a breve il problema che aiuterebbe tanto le persone di una certa età e anche gli universitari che usano questo passaggio per evitare un giro molto più lungo.

Silvia Bolpagni