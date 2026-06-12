Sfalci inopportuni anche a Flero. Rispettiamo i nidi

Mi riallaccio alla lettera della signora Raffaella Zucchi pubblicata sabato 7 giugno per segnalare che anche nel Comune di Flero si procede ai tagli senza nessun riguardo né per la natura né per gli animali. L’ufficio tecnico ha deciso di pulire il parco di villa Grasseni anziché nel mese di novembre come avrebbero fatto i vecchi saggi di una volta, adesso, in pieno momento delle nidificazioni. Sono state tagliate tutte le siepi dove galline e anatre avevano fatto i loro nidi, tolti molti boschetti dove avevano i rifugi, ho visto un sacco di nidi triturati e uova fatte a pezzi mentre gli animali cercavano ancora il loro nido e i loro piccoli in tanto sfacelo. Preciso anche che il Comune procede sempre con la pulizia in questa stagione e mai, dico mai, in inverno come la logica direbbe di fare, nel 2021 sono stati anche tritati tre piccoli di pavone con il trattorino tagliaerba adducendo la scusa che in mezzo all’erba non erano stati notati.

Lettera firmata