Settimana corta, un’opportunità da non bocciare

Ho letto con molta curiosità la lettera che boccia senza rimandare a settembre la settimana corta che dal prossimo anno scolastico coinvolgerà circa 9mila studenti delle superiori della Bassa bresciana e mentre scorrevo le righe, mi chiedevo perché ogni iniziativa che riguarda la scuola (ma non solo) oltre a creare dibattiti costruttivi, deve tante volte scontrarsi anche con un ostruzionismo così stizzoso. Confesso il mio stupore nell’apprendere che colui che scrive è un professore: colgo tra le righe una sconfinata rigidità che mal si addice, secondo il mio parere, ad un docente che deve certamente arricchire la mente degli studenti con i preziosi dettami della materia di sua competenza ma, cosa ancora più importante, deve avere nel suo bagaglio di competenze «professionali» e «umane», flessibilità ed equilibrio. I miei figli, fin dalla scuola dell’infanzia, sono sempre stati incoraggiati dai docenti a raggiungere i propri obiettivi in modo adeguato ed autonomo e a mettere in campo strategie, comportamenti e pensieri atti ad affrontare situazioni nuove ed impreviste. Più facile evidentemente da dirsi che a farsi, mi verrebbe da pensare. Non voglio schierarmi tra le file dei pro o contro la settimana corta, non ho la presunzione di affermare, con la certezza granitica che hanno alcuni, cosa sia meglio, ma sono una mamma e vorrei portare il mio pensiero, perché prima di emettere giudizi senza appello bisognerebbe almeno ascoltare le esigenze e i desideri altrui. Mia figlia, che frequentava un liceo a Brescia, noi abitiamo in provincia, partiva molto preso la mattina e ritornava tardi, a pomeriggio già inoltrato e questo anche a causa di un trasporto pubblico carente soprattutto per chi viene da fuori città. Sarebbe stato positivo per lei avere un giorno di riposo in più oltre alla domenica? Io credo di sì. Io e mio marito il sabato siamo a casa e devo ammettere che dopo giorni febbrili, con un occhio sempre all’orologio per far coincidere i vari impegni, una giornata con ritmi più tranquilli e la possibilità di viverci come famiglia sarebbe stata una vera manna dal cielo, inoltre nostra figlia avrebbe potuto dedicarsi con più serenità e meno frenesia allo studio. Il vostro lettore scrive: «Qualche famiglia sarà persino contenta che i figli abbiano il sabato libero». Io e la mia famiglia dobbiamo cospargerci il capo di cenere per esserci dichiarati colpevoli di un tale e grave affronto? L’altro mio figlio che l’anno prossimo frequenterà la prima superiore è molto avvinto alla settimana corta, il passaggio per lui sarebbe naturale avendo già fatto elementari e medie a 5 giorni e non vi dico, allora come adesso, i drammi e le previsioni catastrofiche di genitori e insegnanti. I nostri ragazzi ne sono usciti indenni, hanno saputo adattarsi dimostrando una resilienza e una determinazione che evidentemente a molti adulti mancano. L’introduzione della settimana corta richiede sicuramente una riorganizzazione delle ore scolastiche ma ciò non è detto che vada a discapito dell’apprendimento scolastico, ricordiamoci: flessibilità e adattamento. Andrebbe rivista sicuramente la copertura del trasporto pubblico riprogettando orari per renderla pienamente fruibile dagli studenti. Si dovrebbe trovare un equilibrio per rendere l’apprendimento più efficace e coinvolgente attraverso valori educativi tradizionali e nuove metodologie. Si adduce come motivo ostativo alla settimana corta il fatto che gli studenti arriverebbero esausti all’ultima ora che verrebbe deputata come mero momento di socializzazione. Dimentichiamo che la scuola è anche questo: integrazione, ascolto e confronto, inoltre certi problemi sarebbero superabili se le scuole fossero disposte ad attivare una rivoluzione didattica: più lavoro a scuola riducendo lo studio extrascolastico. Noto che certi professori stanno già mettendo in pratica la loro «piccola» rivoluzione ma non vorrei che rimanessero dei moderni Don Chisciotte destinati a combattere da soli e in eterno contro un sistema educativo sotto certi aspetti obsoleto, che si arrocca in un’organizzazione vetusta e rifugge ogni refolo di cambiamento. Il vostro lettore parla di cultura, che non può essere soppesata in base a parametri inflessibili come se si trattasse di merce un tanto al chilo, questa parola, tante volte usata a sproposito, deriva dal latino «coltivare», un significato meraviglioso e che nella sua semplicità racchiude tutto il senso dell’insegnamento: gli insegnanti si prendono cura dei nostri ragazzi non solo inculcando conoscenze che nell’era in cui siamo vengono facilmente reperite nello sconfinato calderone dell’interconnessione globale, ma trasmettendo loro ciò che internet non può e non potrà mai dare: la passione, la curiosità, l’entusiasmo e le mille altre meravigliose sfumature dell’animo umano. Quale terreno più fertile potremmo trovare se non la scuola per affrontare e superare le sfide che gli inevitabili cambiamenti tecnologici, sociali e culturali la vita ci riserva?

Lettera firmata