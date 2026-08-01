Servizio car sharing chiuso: fallimento per tutto il sistema

E-Vai ha comunicato ai propri utenti che dal 1° settembre 2026 interromperà in tutta la Lombardia il servizio di car sharing rivolto ai privati cittadini. A Brescia, E-Vai rappresentava la continuazione di AutoMia, il servizio promosso dal Comune e da Brescia Mobilità e in precedenza gestito da Db. La sua chiusura, quindi, non riguarda soltanto un’azienda e i suoi clienti, ma anche le politiche di mobilità della città. Non ho mai posseduto un’automobile. Mi muovo abitualmente in bicicletta e con i mezzi pubblici, perché considero questa scelta più sostenibile e più razionale per chi, come me, avrebbe bisogno di un’auto soltanto in poche occasioni. Quelle occasioni, però, esistono. I trasporti pubblici non consentono sempre di raggiungere agevolmente alcune zone della provincia, soprattutto la sera o nelle ore notturne. Lo stesso vale per spostamenti legati al lavoro, a un’emergenza o alla necessità di trasportare qualcosa. E-Vai colmava almeno in parte questo vuoto. Mi permetteva di non acquistare un’automobile che utilizzerei pochissimo e che, per la maggior parte del tempo, resterebbe ferma in un parcheggio, occupando spazio e generando costi. Il Comune di Brescia investe molto, anche sul piano della comunicazione, nella mobilità sostenibile. L’iniziativa degli abbonamenti gratuiti al trasporto pubblico per i più giovani va nella direzione giusta. Ma la mobilità sostenibile non può limitarsi a incentivare autobus e biciclette: deve offrire alternative credibili all’auto privata anche quando il trasporto pubblico non è disponibile, non è abbastanza frequente o non copre gli orari serali. È evidente che il Comune non controlli l’intero sistema dei trasporti provinciali e regionali. Proprio per questo il car sharing è un tassello importante: non sostituisce autobus e treni, ma li completa, rendendo concretamente possibile rinunciare al possesso di un’auto. Chiedo quindi al Comune di Brescia e a Brescia Mobilità se siano già al lavoro per garantire la continuità del servizio, attraverso un nuovo gestore o un modello diverso. AutoMia esisteva prima dell’arrivo di E-Vai. Mi auguro che possa continuare a esistere anche dopo E-Vai, qualunque sia il nome del futuro servizio.

Lorenzo Paletti

Brescia