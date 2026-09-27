Serve positività, mettete in pagina le notizie buone

Cara Viviana, di positivo innanzi tutto c’è lei, la cui gratitudine è insieme una girandola e un manto. Avendo noi abbastanza in uggia la retorica, facciamo fatica a chiamarli «angeli», però nello spirito condividiamo il suo pensiero e ci uniamo al grazie per chi fa bene il proprio lavoro, sia che indossi una divisa, sia che vesta come pare e piace, che è il monaco che conta, non l’abito. Sulle buone notizie invece, come da lettrice attenta avrà notato, è da mesi che abbiamo cambiato stile di narrazione, esaudendo il desiderio di chi ci ha preceduto, la direttrice Nunzia Vallini, che per prima se non trovava in prima pagina almeno una buona notizia rimetteva le bozze al destinatario. Attualmente sul Giornale la cronaca è all’essenziale, mentre sono aumentate storie, commenti, interviste, profili di personaggi che hanno qualcosa di buono da raccontare. Proprio come nella vita di tutti i giorni. Che il rumore dell’albero che cade siam capace di sentirlo tutti, è quello della foresta che cresce che soltanto una comunità attenta sa registrare.