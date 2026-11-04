Senza patente, come assisto mia madre?

In data 27/09/2026 ho effettuato un sorpasso su un rettilineo sono stato inseguito dai carabinieri i quali, giustamente, mi hanno elevato un verbale con conseguente ritiro patente pur spiegando che a Castegnato ho mia madre disabile al 100% e necessita di cure. Mi hanno detto che c’è un modulo da compilare ed inviare alla prefettura chiedendo la possibilità di spostarsi per assistenza disabili, in data 29/9/2026 ho inviato prontamente alla prefettura di Brescia tutta la documentazione inerente alle problematiche di mia madre specificando che sono figlio unico con 104 e non abbiamo altri parenti che possano occuparsene, dopo una settimana ho reinviato la documentazione visto che non ho avuto nessuna risposta, ad oggi dalla prefettura non ho saputo nulla, né per quanto tempo mi hanno ritirato la patente (che non è il mio interesse primario) né la possibilità di andare ad assistere mia mamma. Questa cosa è veramente vergognosa in un paese civile. Adesso chiedo di dare un chiarimento a questa mancanza visto che non posso nemmeno andare a comprare lo stretto necessario per mia mamma, vi sembra una cosa normale? Non poter andare ad assistere una persona di 93 anni disabile al 100%?

Lettera firmata